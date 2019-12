Carreras y los intendentes, primer paso a la gestión 2020

La gobernadora Arabela Carreras, sus ministros y los intendentes de todas las expresiones políticas, inauguraron ayer con gestos y guiños un inédito vínculo para ordenar relaciones, Es que compartieron una reunión de trabajo por primera vez en lo que va de la gestión de Juntos Somos Río Negro (JSRN) al frente del Poder Ejecutivo.

En ese marco se ofreció a los jefes comunales plegarse a programas de financiamiento y al proceso de modernización informática.

La apertura estuvo a cargo de Carreras, quien en 17 minutos planteó distintas líneas políticas, e hizo acotaciones a medida que transcurría el tiempo en un colmado Salón Gris de la Casa de Gobierno.

Si bien el Poder Ejecutivo dejó para otro momento el reparto de la Coparticipación Municipal en base a índices poblacionales actualizados, el ministro de Economía Agustín Domingo, expuso que los préstamos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la 3° y 4° renegociación de contratos petroleros o el Plan Castello municipal como aporte no reintegrable “son de libre disponibilidad”.



La Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, llega al encuentro con los intendentes.



Insistió en que para ello, los interesados pueden elevar proyectos al Ejecutivo para obras públicas, aclarando paralelamente que inicialmente puede caer en el olvido el Fondo Solidario Sojero, cuya fuente de recursos son las retenciones al agro.

Otro recurso a que pueden echar mano los intendentes podría estar vinculado con los fondos que administra la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento (Upcefe). No obstante, se advirtió a los presentes que se está a la espera de los lineamientos que en ese sentido exponga al gobierno nacional.

Asimismo, se hizo saber a los jefes comunales de la importancia de adherir al régimen de Monotributo Unificado, y de las bondades de sumarse al gobierno electrónico.



Todos los intendentes de la Provincia participaron del encuentro.



El intercambio de la situación financiera actual de las comunas fue soslayado en ese encuentro en virtud de que ese aspecto, siempre es materia de contactos individuales, según se dijo una vez finalizada la reunión. Aun así, trascendió de fuentes oficiales que casi una decena de municipios solicitaron el adelantamiento de la Coparticipación para hacer frente a sueldos y aguinaldos.

El ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, planteó como objetivo inmediato “dar un salto de calidad e implementar un Sistema Integral de Seguridad Ciudadana” recomendando que “los municipios se 'apropien' de los consejos locales de seguridad”. Asimismo destacó la creación del Observatorio de Seguridad Vial Provincial.

El gobierno tiene planeado para 2020 ratificar los convenios que mantiene con 26 municipios para garantizar los servicios educativos. Se trata de acuerdos vinculados al funcionamiento de comedores escolares, provisión de insumos, mantenimiento y transporte escolar.

Quiero destacar el espíritu federal de esta reunión con mucha participación y colaboración de los intendentes entendiendo que el ciudadano es uno solo, y se deben potenciar esfuerzos”. Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro.

Todo ello, demandó en 2019 unos $ 1.500 millones, y de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Educación provincial, habrá una actualización de entre el 30 y 35% en los valores. Las nuevas actas serían firmadas en enero próximo con los municipios, según pudo saber RÍO NEGRO.

En ese sentido, la titular de esa cartera, Mercedes Jara Tracchia, hizo referencia en el auditorio a que hay 315 edificios con mantenimiento municipal, y que los sistemas de transporte trasladan a 6.600 alumnos.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; el secretario General, Juan José Deco; y las secretarias de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Roxana Méndez; y de Planificación, Laura Perilli.

Para Soria “fue positivo” pero “faltó diálogo” por los problemas de municipios

La intendenta de Roca, María Emilia Soria (Frente de Todos), participó de las exposiciones en la Casa de Gobierno. Celebró la invitación y calificó al encuentro que se extendió por casi tres horas como “positivo”. Sin embargo advirtió que “ no se dio en esta instancia la oportunidad del dialogo individual más concreto, sobre problemáticas que atraviesan a todos los municipios”.



María Emilia Soria estuvo en Viedma para la convocatoria provincial.



Abrigó la esperanza de que se pueda abordar en otra jornada “en la que se puedan exponer situaciones particulares”.

Por caso, en una reunión previa a la ayer, la intendenta compartió impresiones en el entorno de la Liga de Intendentes del Frente de Todos, y en la que algunos colegas dieron cuenta de deudas por $ 20 o 30 millones, y por lo tanto “no pueden afrontar sueldos”.

En ese sentido, dijo que no tener de qué quejarse, y ”quizá no encontré el cable del teléfono, pero son cosas menores en comparación con inconvenientes que tienen otros municipios, y ni hablar de la provincia”.

Al profundizar el tema de las finanzas de Roca -en una evaluación con las comunas y la provincia-, destacó que “por suerte tenemos una administración saludable” con un presupuesto superior a los $ 6.000 millones, “y hay comprometida mucha obra pública para el año que viene, no le debemos plata a nadie, no tenemos endeudamiento en dólares, y eso me deja tranquila”.

La intendenta insistió en que Roca no necesita declarar emergencias, tras lo cual preguntó: “Se imaginan si yo tuviera que haber declarado la emergencia a mi hermano (Martín Soria)”. Sostuvo: “Qué terrible......, qué terrible, que hoy (por ayer en la Legislatura) la provincia de Río Negro esté declarando la emergencia y estar reconociendo la mala administración que ha tenido ocho años atrás”.

Luego reveló que la gobernadora (ayer, en el encuentro) admitió que “es un año delicado desde lo económico, hay muchas dificultades, eso habla de una sinceridad con la que encara la gestión y que lógicamente el ministro de Economía brindó una explicacion de las distintas lineas de financiamiento para hacer frente principalmente al pago de salarios”.

Contó que “yo venia con una agenda de mi ciudad, sobre obras que se anunciaron durante la campaña provincial, que no comenzaron, y que los vecinos nos preguntan” aunque tratará con Educación de encontrarle una solución a los problemas con la empresa de transporte “Los hermanos” que circula por la zona rural. Enumeró las promesas de obras de gas -inconclusas- son de Chacra Monte, y Quinta 25.

Insistió en destacar “esta apertura para poder conocernos con los otros intendentes” aunque aclaró que por el momento no tomará ninguna línea de financiamiento porque “tenemos espalda”.

Los ojos en la Coparticipación y en la innovación tecnológica

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti (JSRN), pidió a Domingo incluir en una próxima agenda la revisión de los índices de Coparticipación que en la actualidad está liquidando a las comunas en base al Censo Naiconal de Población y Vivienda 2010.

Este punto también fue materia de preocupación por parte de la intendenta Liliana Alvarado (Frente Grande).

Estos jefes comunales, junto a Gustavo Gennuso de Bariloche (JSRN) y Carlos Toro (UCR), se mostraron interesados en la innovación tecnológica para agilizar trámites y terminar con el gasto de papel.