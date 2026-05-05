Es oficial: Nación dio a conocer los nuevos montos de tarifas de gas a partir de mayo 2026

El Gobierno nacional avanzó con una actualización de los cuadros tarifarios del servicio de gas natural, en el marco del proceso de reordenamiento del esquema energético. La medida se formalizó a través del Boletín Oficial en las resoluciones 480/2026 y 482/2026.

La modificación de tarifas se da en simultáneo con la aplicación de una bonificación extraordinaria del 25%, que forma parte del nuevo esquema de subsidios energéticos. Este beneficio busca atenuar el impacto en los usuarios residenciales, especialmente en los sectores más vulnerables.

Nuevos montos de tarifas de gas: cómo modificarán los nuevos valores

Desde el Gobierno señalaron que estas medidas forman parte de una política de actualización gradual de tarifas, orientada a reflejar los costos reales del servicio y garantizar la sostenibilidad del sistema energético en el mediano plazo. Esta decisión fue confirmada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas),

Los nuevos valores se trasladarán a las facturas de los usuarios de manera diferenciada, dependiendo del nivel de consumo y de la segmentación vigente. De esta manera, no todos los hogares tendrán el mismo impacto en sus boletas.

El esquema tarifario incluye distintos componentes, como el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, los costos de distribución y transporte, y mecanismos de ajuste que permiten actualizar los valores según la evolución de variables económicas.

El sistema de subsidios energéticos fue reformulado para focalizar la asistencia estatal. En ese contexto, la bonificación adicional del 25% se aplicó de manera temporal, con el objetivo de evitar aumentos bruscos en las facturas durante el proceso de transición.

Resolución 482/2026

Resolución 480/2026

Con información de Infobae