Carrió: "Cristina no fue presa porque Cambiemos no quería que se haga justicia"

Carrió se despegó de la marcha convocada para este lunes.

La exdiputada Elisa Carrió se mostró crítica de la gestión de Juntos por el Cambio y señaló que la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia".

Al brindar una entrevista al programa PPT conducido por el periodista Jorge Lanata, Carrió añadió que la expresidenta fue utilizada como parte de “la construcción oportunista del amigo-enemigo” que ideó el exasesor presidencial, Jaime Durán Barba.

Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica se despegó del banderazo de este lunes promovido por la oposición: "No convoco a la marcha y el que se radicalice está jugando en contra del país".

"Estoy separada de la política partidaria. No quiero participar de los extremos, ni de Cambiemos ni del kirchnerismo. Los extremos llevan a la violencia de la palabra. Hago un llamado para despojarnos de las pasiones", expresó Carrió en el programa Periodismo Para Todos.

Al ser consultada por la situación social y económica, Carrió la calificó de "muy grave" y dio a entender que era comparable con lo ocurrido en 2001.

"El Gobierno no se da cuenta de lo que está pasando. La principal característica, si se hace una generalización del mal de la Argentina, es la violencia. Una de las respuestas es el negacionismo. Al no hacerte cargo, negás y procedés a la fuga. La Argentina es una sociedad que fuga y no puede ver", señaló Carrió.