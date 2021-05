Carrió: “Si soy una líder no me puedo ir a vacunar a Miami»

Lilita Carrió en su chacra de Exaltación de la Cruz (foto La Nación)

En inequívoco mensaje dirigido a Mauricio Macri, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo: “Si soy una líder de convicciones y principios, no me puedo ir a vacunar a Miami”.

Recluida por la pandemia en su chacra de Exaltación de la Cruz, pero activa, Carrió reclamó “moderación” y “unidad” para superar la actual crisis. Y, en dirección a sus socios políticos del Pro, advirtió: “Yo de blanda o paloma no tengo nada, sé cuándo sostener y cuándo criticar”. Sus expresiones están contenidas en una entrevista publicada por el diario La Nación.

Respecto de las opiniones del procurador del Tesoro Carlos Zannini (quien defendió su inoculación y la del periodista Horacio Verbitsky, cuestionadas en el marco del escándalo de las vacunas vip), Carrió opinó: “Es una injusticia. Punto. Pero no toda la política es así. Yo podría ir, pero uno decide quedarse y que estén vacunados todos los de 60. La clase política es como el maestro, debe dar el ejemplo”.

Cuando se le consultó si detrás de la interna por la estrategia electoral está la discusión por el liderazgo del espacio, respondió: "Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un lider tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Vivo como digo que vivo".

¿Le pareció mal que Macri se haya ido a vacunar a Miami?, se le repreguntó.

Respondió: “No, lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir”. “Yo de débil y blanda o “paloma” no tengo nada, pero sé cuándo sostener y cuándo criticar”, dijo en otro tramo de la entrevista.

Al preguntársele si cree que las autoridades de Juntos por el Cambio son responsables en el actual contexto de crisis, señaló: “Sí. La reunión que tuvimos con Horacio y María Eugenia el jueves fue para sostener la unidad y entender lo profundo del dolor que vive la Argentina. Tenemos que tratar de ir a la unidad del país. Y en Juntos por el Cambio decidimos hacer un grupo muy amplio que vaya la unidad, porque no podemos exponer lo peor de nosotros para ver quién tiene un cargo. Yo voy a ayudar a la unidad. Además, le vamos a poner el cuerpo para sostener a la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sea necesario para sostener a la Argentina, aunque a algunos nos pueda llevar la vida misma. ¿Vamos a jugar por la unidad? Sí ¿Vamos a jugar en la elección? Sí”.