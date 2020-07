Cartas: El testeo de la vacuna en Argentina

Hace un mes, antes de que las agencias de noticias dieran circulación a la novedad, se anunciaron los cinco laboratorios finalistas en la carrera propulsada por EE. UU. bajo la iniciativa Operation Warp Speed para obtener 300 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 para uso interno a principios del 2021. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck y Moderna and Pfizer fueron los favorecidos con fondos federales para desarrollar una vacuna contra reloj.

En los cinco casos seleccionados, la fase III de prueba, el testeo masivo sobre humanos es excluyente; solo la vacuna “favorita” AZD1222 desarrollada por Oxford University (AstraZeneca) perfila ser probada en una “cuarta” fase en EE. UU. con 30.000 voluntarios, previo pase de la fase III, con el apoyo del Biomedical Advanced Research and Development Authority norteamericano.

Las conclusiones son personales, dejo abierta a discusión alguna polémica sobre real beneficio para los argentinos de ser Argentina sede de testeo del quinto laboratorio en el ranking. Entiendo que el ofrecer al país como campo de prueba parece obedecer a una razón puntual económica (una pesada deuda por cierto) más que sanitaria.

Aclaro que no soy ni remotamente “antivacunas”, y deseo al igual que todos que esta pandemia nos dé un respiro y nos permita salir adelante; solo espero que, a sabiendas de que la real vacuna (aun siendo la fase de prueba exitosa) no quedará en casa, desde el gobierno y desde los medios no se juegue una vez más con la esperanza de la gente ante esta real escena de muerte.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863

Mar del Plata