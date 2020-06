Cartas: La Deuda

Antes de 1940 era todo del patrón. Después todo fue del obrero hasta el 55. Después todo fue del patrón hasta el 73 y volvimos al obrero hasta el 76. Se nota que Saúl, cansado de tanta oscilación, cortó por lo sano y no dejó nada del Estado. Tiene razón.

“Bien Saúl, vendiste los ferrocarriles, ya que perdíamos un millón de dólares por día y trabajaban 30.000 ñoquis. Ahora no perdemos 365 millones y se despidieron 30.000 personas. Pero hete aquí que los que compraron recibieron 300 millones a costa nuestra”. ¿Dónde está el ahorro? 65 millones por año y 30.000 personas sin trabajo.

En el norte primero se hacen las inversiones con capital propio, que después se recupera con las tarifas a largo plazo. Eso se llama inversión de riesgo. Teníamos déficit, ya que perdíamos en todas las empresas. Éramos un colador, ¡pero debíamos pesos! Ya hemos vendido todo, y ¡tenemos más déficit! y ahora en dólares.

Y todo lo privatizado, ahora bien administrado por manos privadas, seguimos con “pague primero y luego le damos el servicio” y “si no está de acuerdo pague y después reclame” y “nosotros hacemos lo que queremos”. Los dólares son de Estados Unidos y se nota que extrañan y entonces regresan a su patria. Y ahora nos embarcamos en varias monedas y tenemos tantas como provincias que somos, ¿y qué hay de la ley que no se permite emitir monedas? ¿y qué hay de que los depósitos no se pueden tocar?

“Que Dios y la patria me lo demande” o “hasta las últimas consecuencias” son frases que dan pánico. Son más vacías que bolsillo de trabajador, el día 16 de mes.

Y los que habitamos aquí somos como corderos… ¿seremos los corderos de Dios?

Muchísimas gracias.

Carina A. Lowell

DNI 10.193.013



Gualeguay