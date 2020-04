Cartas: Tres medidas que faltan

La experiencia exitosa en otros países como Corea del Sur, Japón, China y Rusia nos obliga a pensar en instituir otras medidas. Es necesario que se evalué la conveniencia de tres medidas adicionales:

1. La georreferenciación de los afectados. Esto permite definir medidas de acuerdo a la tasa de contagiados por 100.000 habitantes. Y poner en alerta a la población.

2. Junto a esta medida deberían implementarse los testeos masivos. Es difícil entender cómo hasta esta semana había solo un centro nacional de referencia. Corea ha mostrado una tasa significativamente más alta de casos asintomáticos que otros países, tal vez debido a nuestras extensas pruebas a las que siguió una masiva cuarentena de infectados asintomáticos.

3. El uso del barbijo a toda la población en situaciones donde claramente haya casos autóctonos y circulación del virus en la comunidad. ¿Por qué? Porque las personas infectadas tienen un periodo de incubación en el cual contagian y hay personas infectadas que no reportarán síntomas y también contagian. La información publicada por el gobierno chino sugiere que la cantidad de “portadores silenciosos”, es decir, personas que han dado positivo por el coronavirus Covid-19 pero que no muestran síntomas o síntomas retrasados, podría ser tan alto como 30%. Pero aunque los infectados asintomáticos no llegaran a este porcentaje y fueran solo un 10%, el peligro de contagio es serio.

“La transmisión asintomática y levemente sintomática es un factor importante en la transmisión de Covid-19.” “Los asintomáticos y los que estén en el periodo de incubación serán los impulsores de la propagación en la comunidad”, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt y asesor desde hace mucho tiempo de los CDC.

