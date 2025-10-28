Suicidio colectivo o Cambridge Analytica

Jorge L Fernández Avello DNI: 12.862.056

Hagamos un pequeño ejercicio de memoria: La empresa Inglesa Cambridge Analytica (CA) recolectó datos de 50 millones de cuentas de Facebook para manipular las elecciones en EE. UU. en 2016. Un informe de Canal 4 afirmó que CA trabajó en Argentina (elección Macri/Scioli), y en otros países. Con la información disponible, es plausible realizar mensajes dirigidos al usuario específico con un costo mínimo y una alta efectividad, alimentando sus prejuicios. La Empresa fue juzgada en EE. UU, y cerró sus puertas tras el escándalo de haber manipulado elecciones en todo el mundo.

A pocas horas de la elección pasada, con un país donde la mayor parte del mismo no llega al día 15, donde se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo formales y la misma cantidad o más de informales, donde las pymes cierran de a miles desde hace un año y medio, donde las encuestadoras daban resultados catastróficos para el gobierno e inclusive Trump aceptaba que si Milei perdía ellos se bajaban del barco, y las encuestadoras daban por perdida la elección, solo que unas tenían más de 14 puntos y otras un resultado de entre 6 y 8, y donde hace pocos meses el Gobierno pierde la madre de todas las batallas políticas que deciden cualquier elección nacional en Provincia de Buenos Aires por 14 puntos, con todo este panorama parece haber o un empate técnico o una oposición que pierde por medio punto. La pregunta entonces es si esto es un suicido colectivo, o ¿se repite un Cambridge Analytica, como con Macri, o como se puede explicar esta elección?

Los análisis seguirán aportando datos todos los días, y si hubo “ayudín extra” por algún sistema parecido al de Cambridge Analytica, ya que hablamos del manejo de la mente humana, comprobable científicamente, o que cosa sucedió, no está claro aún, pero resulta imposible describir una población que no come y vote por quien le roba su comida, remedios, o literalmente mata viejos y niños, o los revienta a palos todas las semanas.

El desembarco de la plana mayor de las finanzas de EE. UU, horas antes, no puede ser tomada a la ligera. Tal vez los “Dueños” vienen a observar o concretar negocios, a sabiendas que ganarían una elección por la “Inversión Tecnológica hecha”, y esto no debe tampoco ser pasado por alto.

¿En serio creen algunos que desdoblar las elecciones provocó este resultado..? Eso, no solo contrafáctico, sino que es mucho más probable que se hubiera aumentado el caudal de votos hacia la oposición, que bajado el mismo, y la explicación es muy simple : ¡la población en general está mucho peor ahora que hace un par de meses!

Ojalá se desvele el como y con que herramientas pudo el gobierno nacional arribar a este resultado, porque no hay lógica posible u odio enquistado que pueda demostrar que un pueblo se suicida o acepta el síndrome de Estocolmo como algo natural.

