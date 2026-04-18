Nación formalizó el traspaso de las rutas, y Río Negro pronostica un «tiempo largo por delante» para su operatividad

La obra de la ruta 22 sin concluir y cinco contratos en conflicto. Foto: Salto

La Nación -con el decreto N° 256- delegó a las administraciones de Río Negro y de Neuquén -con otras siete provincias- la posibilidad de otorgar “concesiones de obra pública por peaje” en las rutas nacionales de sus jurisdicciones.

El gobierno de Javier Milei formaliza este primer instrumento para esas transferencias viales. Anteriormente, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, adelantaron esas decisiones.

«Muchas cuestiones por resolver»

Las otras siete provincias incluidas en la norma nacional son Corrientes, Santa Fé, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Santa Cruz.

En relación a Río Negro, el ministro de Obras Públicos, Alejandro Echarren, enmarcó la norma y la decisión nacional en el contexto de la problemática rionegrina, planteando un avance por el cambio de actitud por parte de la Nación, aunque enumeró todavía la existencia de “muchas cuestiones técnicas y legales por resolver”.

El funcionario se esforzó en advertir que Río Negro no tiene aún ninguna injerencia en las rutas de Nación. “No, no hay plazos” en la efectiva operatividad por parte de la Provincia, remarcó.

No habrá ningún peaje hasta que las rutas no estén en condiciones». Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas de Río Negro.

El decreto nacional, difundido ayer en el Boletín Oficial, constituye el marco general de las cesiones viales donde se incluye a “varias provincias. Ahora, resta las definiciones técnicas y legales, que concluirán con la firma de convenios particulares con cada una de las provincias donde se precisarán los mecanismos”.

Aclaró que esa norma ni precisa qué rutas se cederán, ese alcance corresponderá al acuerdo puntual, aunque la Provincia prevé inicialmente ocuparse de la 22 y 151.

“Son las más problemáticas por el volumen de tránsito”, aseveró Echarren. Luego, enfatizó que el decreto “no significa que la Provincia ya se hace cargo de las rutas, sino que se trata de un proceso que va a llevar un tiempo”.

El ministro Echarren con el titular de Vialidad, Raúl Grund trabajando con la postura provincial. El lunes habrá reuniones con técnicos nacionales. Foto: M.Ochoa

Insistió en que “todavía no tenemos ninguna injerencia”, pero resaltó el avance de que la Nación entendió la “preocupación de las provincias” y que “hay diálogo” donde “nos permiten participar también en el diseño” y “eso nos va a permitir operar, de alguna manera, esas rutas”.

El ministro no arriesgó ningún plazo para la operatividad rionegrina, pues existen “muchas cuestiones para definir técnicamente”.

En ese camino, el funcionario confirmó que la semana próxima llegará un equipo técnico de Vialidad Nacional para “comenzar a trabajar” en correcciones de los diseños de las obras pendientes de la ruta 22.

Seis conflictos del lado de Nación

También mencionó que lo primero a cargo de la Nación “será solucionar los inconvenientes legales por contratos que aún tiene abiertos”.

Son seis conflictos contractuales. Cinco se corresponden con las ejecuciones de la 22: cuatro por los tramos entre Cervantes hasta Chipoletti, con contratistas que “algunos son uniones transitorias, y un quinto pendiente de resolución por la construcción de la rotonda en Choele Choel, también en esa misma ruta nacional. También, mencionó otro contrato activo por la repavimentación de la 151, entre Catriel y Cipolletti.

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren y su análisis del proceso por las rutas nacionales. Foto Archivo.

Ya en la negociación con Nación, Echarren apuntó la definición de los criterios técnicos de las concesiones; entonces valoró que los funcionarios nacionales se muestran actualmente más receptivos de lo que fueron originalmente.

Citó la aceptación de respetar la autovía en la ruta 22, después de plantear concluir la obra como “uno más uno” (un carril por dirección) y “una nueva traza por la barda”. Se acordó “terminar la 22 en dos más dos, es decir, la autovía para descomprimir”.

Hay un tiempo largo por delante. No solo faltan definiciones, sino también cuestiones técnicas, empezando por identificar diferentes patologías en esas vías». Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas.

Otra cuestión en debate se vincula con los rechazos de los intendentes a los ingresos diseñados para Roca y Cipolletti, previstos como “cruces elevados” y “es una aberración técnica”. La postura provincial, aceptada finalmente por Nación, es que esas revisiones “no se definan en Capital Federal, sino que permitan la participación rionegrina».

Adelantó que la semana próxima -aparentemente, el lunes- una comitiva de Vialidad Nacional llegará a Viedma para “trabajar con nuestros equipos para buscar alternativas de ingresos para Cipolletti y Roca”.

«La concesión puede ser parcial, es decir, se puede plantear el manejo de un tramo. Esa resolución se enmarcará también en las charlas por venir», resaltó Echarren.

“Por eso, hay un tiempo largo por delante. No solo faltan definiciones, sino también cuestiones técnicas, empezando por identificar diferentes patologías en esas vías”.

«No, no hay plazos”, insistió el ministro, aceptando que el camino definitivo sería concesiones a privados que aportarían los fondos para las obras necesarias que traerán aparejados peajes.

El funcionario rionegrino aclaró que “no habrá ningún peaje hasta que las rutas no estén en condiciones”. Consideró que el estado de las rutas nacionales “tiene que ver con la falta de control de cargas”.

El avance y la participación provincial

Ejemplificó esa situación con lo ocurrido en el puente de Río Colorado donde, más “allá de la patología” de la construcción, “los camiones pasan con exceso de peso y eso es parte del deterioro. Por eso, si nosotros vamos a incorporar algún sistema de concesión, el control será parte de la cuestión”.

En otra parte, el ministro manifestó que el “Estado provincial no está en condiciones de poner dinero sobre rutas nacionales, lo hacemos en las provinciales y tenemos un plan de obra bastante importante”.

“Lo lógico -agregó- hubiese sido que la Nación se haga cargo, pero eso no va a ocurrir y, por eso, a las provincias no les queda más opción que empezar a meterse. Así, lo están haciendo varios gobernadores porque sus rutas se están deteriorando cada vez más”.

Consideró que el avance radica en que la Nación entendió la “preocupación de las provincias” y que “hay diálogo” donde “nos permiten participar también en el diseño” y “eso nos va a permitir operar, de alguna manera, esas rutas”.

Insistió en que “no será rápido, ni a corto plazo, pero tenemos un norte y ponernos a trabajar”. Echarren igualmente no quiso arriesgar ningún plazo de la efectiva transformación.

Ejemplificó, entre las dificultades, que las vialidades provinciales ahora deben abocarse técnicamente al análisis de las rutas nacionales y, en el caso de Río Negro, calificó esa tarea de “más dificultosa” por la extensión y las particularidades de las vías de comunicación en tratamiento.