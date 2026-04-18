Inició vendiendo libros y fundó uno de los centros de salud de mayor complejidad en la Patagonia

Los inicios. El doctor Labat en la etapa de fundación de cimientos de la Clínica Humana de Imágenes.

Una de las definiciones de la palabra “abnegación” refiere a la persona que renuncia a sus propios intereses o bienestar en favor de una motivación mayor.



Es exactamente esa la historia del doctor Eduardo Labat, fundador de la Clínica Humana de Imágenes en General Roca. Oriundo de Reconquista, una pequeña localidad al norte de Sante Fe, hijo de un policía y de la dueña de una pequeña librería, enfrentó un enorme desafío: ser medico.



Eran tiempos de pos guerra mundial y “revolución libertadora”. En ese contexto, Labat decidió mudarse a Cordoba y emprender su formación de grado. Para lograrlo debió procurarse su propio sostén vendiendo libros mientras cursaba en la universidad. “Como yo era maestro tenía muy buena recepción en las escuelas, y eso me permitía vender los libros”, rememora Labat.



Junto a su compañera de vida viajaron a su luna de miel en Neuquén. Fue un viaje de ida. Los doctores Agapito Román y Elvio Roquia que ya trabajaban en el Sanatorio Modelo, fueron clave para su arribo a General Roca. Corría en año 1963, y a punto de cumplir 24 años, Eduardo Labat junto a su familia, desembarcaron en el Alto Valle de Río Negro, que rápidamente se convertiría en su lugar en el mundo.

“El orgullo que tenemos, es haber formado gente. Haberle devuelto a Roca parte de todo lo que nos dio al llegar con solo 23 años” Doctor Eduardo Labat – Fundador de la Clínica Humana de Imágenes



El punto de inflexión llegó en 1978, cuando Labat funda el Instituto Radiológico, un conjunto de servicios médicos presentes en distintas clínicas y sanatorios y enfocados en imaginología de alta complejidad. Dentro de ese ecosistema nació el gen de lo que hoy es la Clínica Humana de Imágenes de General Roca.

“Empezamos con radiología, que era el método que existía en aquella época. Adquirimos una mesa telecomandada en General Electric de España”, relata Labat. Más tarde con la adquisición de un equipo Piedata en Holanda, llegó el ultrasonido, que recién aparecía como segundo método de diagnóstico por imágenes. “Fue el primero que hubo en la ciudad” recuerda Labat.



En 1989 crearon la Fundación de Medicina Intervencionista y Cáncer, con la intención de que los pacientes de escasos recursos tuvieran acceso. Esa figura legal implicaba menores costos para importar equipamiento, y una menor carga tributaria, lo que permitía atender sin cargo a pacientes que no podían pagar.

1/ 5 Tres generaciones. Las que hoy están representadas en la figura de Eduardo y Elsa Labat. 2/ 5 Inteligencia artificial. La tecnología de los nuevos equipos en Clínica Humana de Imágenes. (Foto: Juan Thomes) 3/ 5 Legado. Elsa Labat continúa el recorrido que inició su abuelo. (Foto: Juan Thomes) 4/ 5 Gestión. En plena Pandemia, Elsa Labat tomó los destinos corporativos de la clínica. (Foto: Juan Thomes) 5/ 5 Humana. La clínica del doctor Labat atiende actualmente 8.000 pacientes por mes. (Foto: Juan Thomes)



En efecto, la empatía por los pacientes fue desde los inicios el motor principal del doctor Labat y su equipo. Eso es lo que dio fuerza ala idea de una clínica “humana”, es decir cercana y accesible. Tal es el espíritu que aún se mantiene vigente en la Clínica Humana de Imágenes de General Roca, un centro de salud de alta complejidad donde trabajan 80 personas y se atiende a 8.000 pacientes de toda la región cada mes.



El crecimiento tiene como trasfondo el legado generacional. La entrega profesional del doctor Labat encontró continuidad ensu nieta, Elsa Labat, que desde 2021 dirige los destinos de la clínica. Nacida y criada en Roca, Elsa se recibió como Licenciada en Relaciones Internacionales y obtuvo una maestría en administración de empresas.



“Mis primeros pasos profesionales no se relacionaban con la salud, pero siempre supe que naturalmente mi camino era terminar en Roca, en esta clínica y en esta institución” asume Elsa.



Bajo su gestión, la clínica ha logrado digitalizar la gestión, ha renovado su flota de ecógrafos, ha incorporado el dictado de voz con inteligencia artificial agilizando los informes médicos, traductor de alta frecuencia para hacer estudios de piel y elastografía, y ha adquirido un tomógrafo de última generación que utiliza inteligencia artificial y un nuevo resonador de Rodhe, inaugurado en febrero de este año.



Con una inversión superior a los US$ 2.000.000, y valiéndose de capital propio, la tercera generación Labat sigue apostando por General Roca y por poner en el centro la dignidad de las personas, al igual que aquel pionero cargado de sueños que llegó desde Córdoba hace seis décadas.