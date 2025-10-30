Reclamo por el estacionamiento

Claudia Pallone, DNI 14.011.169

SAN MARTIN DE LOS ANDES

Estimados: les comento que en el día de hoy me enteré, debido a mi concurrencia a la oficina de SAEM(SMA), que ha cambiado la documentación a presentar para obtener el beneficio de libre estacionamiento para jubilados.

Las fechas de inscripción están repartidas de acuerdo el último número de documento del conductor, de ahí la importancia de darlas a conocer a través de todos los medios posibles. (Yo no lo sabía). Hay algo que llamó mi atención: solicitan recibo de haberes jubilatorios.

Sr. Saloniti y SAEM: según mi criterio, ustedes no tienen porqué saber mi salario jubilatorio porque es un dato privado.

Lo que queda claro es lo que me expresó la persona que me atendió: “Si no cumple con esto, deberá pagar el estacionamiento”.

Gracias, saludos.