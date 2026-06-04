Diario RÍO NEGRO se consolida como el medio de mayor circulación y audiencia digital de la Patagonia

En un escenario nacional caracterizado por el retroceso en el consumo de contenidos informativos, Diario RÍO NEGRO marcó un nuevo hito en su historia. De acuerdo al último reporte de Comscore —la principal medidora de tráfico digital de medios de comunicación—, rionegro.com.ar registró un salto de casi 18% en su audiencia digital y superó los 3,76 millones de usuarios únicos.

Este crecimiento no solo le permitió escalar hasta el décimo lugar del ranking general del país, sino que lo posicionó como el primer medio del interior de la Argentina dentro del listado. El logro cobra mayor relevancia al contrastarse con la tendencia de la categoría News/Information, que sufrió una caída generalizada del 1,66%, afectando incluso a los cuatro principales portales de Buenos Aires.

Para conocer en detalle las posiciones y métricas de cada medio, se puede consultar el [ranking completo acá].

Una transformación basada en el despliegue territorial

Este liderazgo digital ratifica a Diario RÍO NEGRO como el medio de mayor circulación y tráfico de toda la Patagonia. La clave de este arraigo y de la fidelidad de las audiencias radica en una estructura orientada a la cobertura local directa a través de sus agencias regionales estratégicamente ubicadas en General Roca, Neuquén, Bariloche, Viedma y Añelo.

La descentralización del equipo de trabajo e investigación asegura información de primera mano en los puntos neurálgicos de la matriz económica, política y social del sur argentino.

La apuesta por el papel: un año de nuevos suplementos y rediseños

A la par de la expansión en la web, Diario RÍO NEGRO mantiene un firme compromiso con su edición papel, entendiendo que el lector tradicional exige productos impresos de alta calidad editorial y nichos específicos de interés. En el último año, se ejecutó una agresiva estrategia que incluyó el lanzamiento de seis nuevos suplementos temáticos como Rural, Lecton, Moda y Belleza, Automotor, Inmobiliario, y Arquitectura y Diseño.

Rotativa Diario Río Negro. Foto: Andrés Maripe.-

Este despliegue se complementó con las habituales ediciones especiales por aniversarios de las diversas localidades de la región y una profunda renovación visual y de contenidos en productos históricos de la casa, como el suplemento Económico, Viajes y Turismo, y el de Cultura y Espectáculos.

La oferta editorial sumó además, durante el verano de 2026, una propuesta especial de temporada que se consolidó de forma permanente en la grilla de la casa. Asimismo, de cara al próximo Mundial de 2026, el diario ya prepara una edición especial con todo el análisis y la información clave del certamen más importante del fútbol global.

Comunidad digital: contenido propio y expansión en redes sociales

El salto metodológico en las plataformas digitales también se apoya en una fuerte reconversión de las narrativas en redes sociales. Diario RÍO NEGRO viene implementando una estrategia unificada de creación de contenido propio y nativo, desarrollada en colaboración directa entre los equipos audiovisuales y las diversas secciones periodísticas del diario.

Se mantiene una presencia activa y diversificada en seis plataformas clave como Instagram, Facebook, X (ex Twitter), TikTok, YouTube y WhatsApp, a través de sus canales informativos.

En números 1.649.000 seguidores tiene Diario RÍO NEGRO entre Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube y WhatsApp.

Esta red de distribución multiplataforma registra una curva ascendente sostenida que supera la frontera regional y acumula una comunidad total de aproximadamente 1.649.000 seguidores. Este crecimiento actual no solo se evidencia en el volumen neto de la audiencia, sino en el alcance y volumen de interacciones, logrando una fuerte repercusión a nivel regional, nacional e internacional.

El histórico sorteo de sus primeros dos 0KM y más premios en Neuquén y Río Negro

Como parte de las celebraciones por su 114º aniversario, Diario RÍO NEGRO relaizó por primera vez en su trayectoria el sorteo de dos autos Toyota Yaris 0KM. Las urnas recibieron cupones desde pequeños parajes hasta las ciudades cabeceras de la Patagonia.

Esta convocatoria coronó un sistema de incentivos que a lo largo de todo el año distribuyó importantes premios en diversas localidades de Río Negro y Neuquén. Entre ellos se destacó una pileta climatizada durante la Fiesta Nacional de la Manzana, una bomba de agua profesional destinada a la producción agrícola y una motocicleta Vespa 0KM.

A estas acciones se sumaron propuestas orientadas al turismo regional, como estadías completas en Bariloche para grupos familiares. El despliegue funcionó como un reconocimiento directo al vínculo cotidiano de la audiencia con la edición papel, transformando las rutinas informativas en experiencias compartidas en toda la región.

Los próximos desafíos y premios sobre ruedas

La propuesta de incentivos para la comunidad no se detiene y ya están confirmadas las próximas acciones especiales del calendario. En el marco del Día del Amigo se pondrán en juego tres artículos de la firma Ignis y dos motocicletas eléctricas 0KM de la marca ENYI, orientadas a la movilidad sustentable.

Asimismo, tras el éxito de la convocatoria del aniversario, Diario RÍO NEGRO redoblará la apuesta para el Día de la Madre con el sorteo de otros dos automóviles Toyota Yaris 0KM, manteniendo la clásica modalidad de participación a través de los cupones de la edición impresa.