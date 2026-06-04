Río Negro obtuvo respaldo nacional para inversiones en salud y producción por US$ 145 millones

El Gobierno de Río Negro avanzó en la obtención de financiamiento internacional por US$ 145 millones destinado a obras y programas de salud, producción e infraestructura, tras una reunión que mantuvieron en Buenos Aires el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Río Negro consiguió respaldo para inversiones en salud y producción

Según informó la Provincia, durante el encuentro Caputo firmó la autorización del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 60 millones para modernizar el sistema público de salud rionegrino. Además, anticipó que a mediados de junio se aprobaría un segundo financiamiento por US$ 85 millones orientado al fortalecimiento de la producción agropecuaria y a la prevención de emergencias climáticas e incendios.

La inversión destinada al área sanitaria contempla la digitalización e integración de toda la red pública provincial, mejoras en infraestructura, incorporación de equipamiento y desarrollo de herramientas tecnológicas para optimizar la atención médica. El programa abarcará los 36 hospitales y 191 centros de atención primaria distribuidos en el territorio provincial.

Entre las acciones previstas figuran la ampliación de la conectividad, la modernización de redes de datos, la incorporación de servidores propios y sistemas de gestión médico-administrativa, además del fortalecimiento de los servicios de telesalud. El objetivo es facilitar el acceso a consultas, estudios y prestaciones en localidades alejadas, reduciendo las dificultades derivadas de las grandes distancias geográficas.

La iniciativa también prevé la adquisición de tecnología biomédica para áreas críticas como terapias intensivas, neonatología, quirófanos, diagnóstico por imágenes, laboratorios y farmacias hospitalarias. De acuerdo con la información oficial, el plan busca posicionar a Río Negro entre las provincias más avanzadas del país en materia de salud digital.

El segundo crédito, estimado en US$ 85 millones, estará orientado a infraestructura productiva y gestión del riesgo agropecuario. El programa incluye la modernización del sistema de riego del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), proyectos de electrificación rural, obras para ampliar superficies bajo riego y mejoras en zonas productivas estratégicas de la provincia.

Las inversiones apuntan a incrementar la eficiencia en el uso del agua, reducir costos de producción y fortalecer las actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales. También incorporan herramientas para enfrentar fenómenos climáticos adversos, como sequías, nevadas, granizo e incendios forestales, mediante sistemas de prevención y asistencia.

Durante la reunión también se abordó la situación de las rutas nacionales que atraviesan Río Negro. Weretilneck presentó alternativas para avanzar en la transferencia de algunos corredores viales a la órbita provincial, una propuesta que, según la Provincia, recibió una valoración positiva por parte del Ministerio de Economía.

Finalmente, el gobernador repasó con Caputo el estado de los principales proyectos de inversión que se desarrollan en Río Negro, entre ellos el oleoducto VMOS, la iniciativa de gas natural licuado (GNL) en la costa atlántica y el próximo inicio de exportaciones de oro y plata desde el yacimiento Calcatreu.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que estas iniciativas serán determinantes para diversificar la matriz productiva y generar empleo en los próximos años.