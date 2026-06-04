Secta Rusa en Bariloche: revocaron la prisión domiciliaria de Konstantin Rudnev y podría volver a la cárcel

La Cámara Federal de Casación Penal dictó un giro significativo en la causa que investiga las actividades de la denominada «Secta Rusa». El máximo tribunal penal del país hizo lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y revocó la prisión domiciliaria que Konstantin Rudnev cumplía desde fines de abril.

Sin embargo, el fallo no implica un traslado inmediato a una cárcel: los magistrados condicionaron cualquier movimiento a una evaluación médica integral previa para determinar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) está en condiciones de garantizar la atención adecuada de sus múltiples patologías.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, quienes dejaron sin efecto la resolución del Tribunal de Revisión de General Roca que había beneficiado al ciudadano ruso.

Los motivos: riesgos procesales y un informe desactualizado

Al revisar el expediente, los jueces de Casación consideraron que la resolución que le había otorgado el arresto domiciliario realizó un análisis incompleto y no ponderó adecuadamente la gravedad de los delitos atribuidos ni la complejidad de la causa.

Los argumentos centrales del tribunal para revocar el beneficio se basaron en el riesgo de fuga Sostuvieron que persisten elementos objetivos que justifican mantener la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

También se mencionó el informe socioambiental utilizado para respaldar el arresto domiciliario en una vivienda de San Vicente había sido confeccionado meses atrás y no reflejaba la situación actual. Además, cuestionaron la eficacia del sistema de monitoreo electrónico y la idoneidad de las personas que actuaban como garantes.

Freno al traslado: una cirugía de urgencia cambia el panorama

Pese a revocar la domiciliaria, el aspecto más relevante del fallo radica en la situación de salud del imputado. Durante el trámite del recurso, la defensa informó un hecho nuevo: Rudnev debió ser operado de urgencia por una hernia inguinal y se encuentra en pleno proceso de recuperación postquirúrgica.

Konstantin fue operado hace unos días y según la defensa sigue con serios problemas de salud.

Por tal motivo, Casación dispuso que, antes de ejecutar cualquier traslado, el Cuerpo Médico Forense deberá realizarle una evaluación integral (con la asistencia de un traductor). El expediente regresará al juzgado de origen y el ciudadano ruso no podrá ser trasladado hasta que exista una certificación médica que garantice que la unidad penal de destino cuenta con los medios sanitarios suficientes para atender sus patologías.



La defensa apelará ante la Corte Suprema

El abogado defensor de Rudnev, Martín Sarubbi, confirmó que apelará la resolución ante la Corte Suprema de la Nación, bajo el argumento de que los severos problemas de salud del imputado hacen indispensable que transite la investigación bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Asimismo, desde el entorno cercano a Rudnev manifestaron fuertes discrepancias con el fallo y con la fiscalía. Aseguraron que el acusado cumplió estrictamente todas las pautas de conducta, que nunca intentó fugarse y desmintieron presuntos contactos telefónicos: «Le quitaron los teléfonos en el momento exacto de la detención en el aeropuerto, por lo que es imposible que borrara registros» afirmaron.

Finalmente, allegados al imputado criticaron con dureza la falta de pruebas en el expediente: «La resolución no menciona que la presunta víctima, Elena Makarova, declaró en Cámara Gesell que no es víctima de nada ni de nadie, y los fiscales se negaron a tomarle declaración después de ese testimonio. Además, un peritaje de Gendarmería demostró que no había drogas y mantienen la imputación por estupefacientes. No presentaron una sola prueba de trata de personas simplemente porque los hechos no existieron», reclamaron de cara a las próximas etapas del proceso judicial.