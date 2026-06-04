Un senador propuso intervenir Formosa, no lo acompañó ni su bloque y se cruzó con Villarruel: «No haga cabeza en mí»

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, pidió en plena sesión la votación sobre tablas de su proyecto para intervenir el Gobierno de la provincia de Formosa encabezado por el peronista Gildo Insfrán. Sin embargo, ni siquiera tuvo el acompañamiento de su bloque y se cayó su tratamiento en el recinto.

«Consideramos que tratar un proyecto de esta magnitud sobre tablas es algo que no corresponde. Consideramos que hay muchas situaciones que hay que arreglar en la provincia de Formosa. Estamos convencidos que hay que cumplir los fallos de la Corte Suprema de la Nación pero creemos que la intervención de una provincia es una consideración de gravedad institucional y no se puede votar sobre tablas«, justificó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich.

«Conocemos la situación que vive el senador Paoltroni en su provincia, de persecución. Lo acompañamos en toda circunstancia pero institucionalmente no vamos a acompañar este pedido sobre tablas. Lo lamentamos de todo corazón pero no lo vamos a acompañar», reiteró.

El senador que propuso intervenir Formosa se cruzó contra Villarruel: fuertes críticas del peronismo

Luego de que Paoltroni decidiera retirar la moción sobre tablas por la falta de apoyo y fracasara en su intento para forzar la vuelta a comisión, la titular del Senado, Victoria Villarruel, aprovechó para hundirlo aún más.

«Me gustaría simplemente hacer la aclaración, senador Paoltroni, dado que usted se ha referido a mí en varias oportunidades, que su proyecto de ley no lo acompaña nadie en el Senado al día de hoy, ninguno de los senadores. Entonces, no haga cabeza en mí cuando yo no voto los proyectos», disparó la vicepresidenta.

Muy nervioso, Paoltroni empezó a los gritos desde su banca con el micrófono apagado, lo que motivó que Villarruel le pidiera que se calmara y le habilitó una cuestión de privilegio.

El formoseño recordó que había pedido formalmente a la presidencia del Senado el Salón Azul para la presentación del proyecto el 19 de mayo, y que por obra de Villarruel le concedieron una sala más modesta en el anexo.

La vicepresidenta acusó a Paoltroni de «mentir aviesamente» y explicó que ese día ella no pudo haber dado esa orden ya que ese día murió su padre, fatalidad que se llevó toda su atención.

Antes de este cruce, Paoltroni había intentado que se votara sobre tablas su proyecto, y dio fundamentos para apoyarlo.

«(En Formosa) no existe el Estado de Derecho. Y si no, aquí hay que fingir demencia o hacer como si fuera una violación intrafamiliar donde todos hacen un pacto de silencio», planteó en una extraña comparación.

«Los legisladores se tienen que hacer responsables de no seguir permitiendo que se viole la Constitución nacional en la República Argentina. Vamos a ver quiénes están en defensa y en cumplimiento de la Constitución nacional y quiénes están en defensa del tirano Insfrán», agregó.

Seguidamente, recogió el guante para contestarle el jefe del bloque peronista, José Mayans, quien precisó que en Formosa no se cumplen ninguna de las causales que podrían justificar una intervención federal.

«Nuestra provincia hace más de 20 años que no tiene déficit. La provincia no tiene deuda. La Nación le debe más de 400 mil millones de pesos», arrancó.

«Aparte de eso, no existe convulsión social, no existe problema con el sistema educativo, ni con el de seguridad, ni con el de salud. No hay ninguna causal que determine la Constitución. Los intendentes por unanimidad rechazaron este tipo de propaganda. Los poderes públicos también lo rechazaron», siguió.

«El senador Paoltroni cuando fue candidato a gobernador sacó el 8% de los votos. Esa es la consideración que le tiene el pueblo de Formosa. Es senador gracias a Milei», dijo para rebajar al oficialista.

Así las cosas, el proyecto para derrocar a Insfrán no tiene el terreno allanado para avanzar y la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, no lo pondrá en agenda en las próximas reuniones.

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