Uno de los favoritos no pudo ganar: España igualó 1-1 con Irak a días del debut en el Mundial

En la previa del Mundial, España, una de las grandes favoritas a quedarse con la Copa del Mundo, empató 1 a 1 ante Irak en el Estadio Riazor, en La Coruña, en un amistoso internacional.

Si bien el director técnico Luis de la Fuente alineó un equipo alternativo, los jugadores españoles que estaban en cancha parecían superiores a los iraquíes, y la igualdad llamó la atención a pocos días del inicio de la cita mundialista.

La gran explicación de la sorpresa iraquí se paró en su disciplina colectiva y en la efectividad. Aunque Ferran Torres adelantó temprano a los españoles tras un gran contraataque comandado por Dani Olmo a los 16 minutos, la estructura asiática nunca se desmoronó.

Los goles del empate de España contra Irak

La fortuna y la audacia también jugaron su parte para Irak: cuando España dominaba y buscaba estirar la ventaja, Merchas Doski recibió sobre la banda izquierda y, desde una posición sumamente lejana y con un ángulo complicadísimo, sacó un zurdazo que se coló por el centro del arco de Joan García para sellar el 1-1 definitivo a los 27 minutos.

🚨 MERCHAS DOSKI STUNS THE FAVORITES WITH AN UNEXPECTED EQUALIZER TO BRING IRAQ RIGHT BACK INTO THE MATCH!



🇪🇸 SPAIN 1-1 IRAQ 🇮🇶



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Ya en el complemento, ambos equipos probaron variantes. Si bien la Roja siguió dominando y asfixiando a su rival, los del Medio Oriente supieron resistir con una defensa replegada y sólida.

Este empate marca un envión anímico soñado para Irak de cara a su exigente Grupo I, donde debutará el próximo 16 de junio ante Noruega. El plantel asiático ahora cerrará su preparación ante Venezuela antes de enfocarse en la gran cita.

Para España, el partido le sirvió como aprendizaje más que importante pensando en su debut ante Cabo Verde en el Grupo H. De todas maneras, antes de su debut, intentará ajustar sus piezas en el amistoso que jugarán el próximo lunes ante Perú.