Un adiós lleno de comienzo: séptimo grado de la escuela 313

Escuela No 313, barrio El Manzanar,

Cipolletti

No sabemos por dónde empezar. Lo único que sentimos, con claridad, es un enorme agradecimiento. Gracias por todos los momentos compartidos este año: las risas, los chistes, las locuras, las travesuras y esos pequeños instantes que, sin darnos cuenta, se volvieron especiales.

Cuando el año comenzó eran casi unos desconocidos y ahora, al despedirse, sentimos que construimos una amistad verdadera, llena de recuerdos que quedarán para siempre en nuestros corazones.

Este fue un año hermoso. Hubo sonrisas, algunos enojos, pero todo formó parte del camino que recorrimos juntos. Agradecemos haber tenido su amistad, nos hicieron reír cuando estábamos preocupados o tristes, nos bancaron, nos escucharon y compartieron secretos.

Cada momento fue único y deja una huella que jamás se borrará. Saben que la escuela no será la misma sin ustedes. Hoy termina séptimo, y los ecos de sus risas y sus pasos seguirán presentes.

Ahora les toca avanzar y comenzar una nueva etapa. Felicidades, por haber alcanzado sus metas r llegar hasta aquí.

Deseamos que en la secundaria les vaya muy bien, que hagan nuevos amigos, que saquen buenas notas y que disfruten muchísimo.

Que la pasen hermoso, porque el tiempo pasa rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, también concluirá esta etapa que están por iniciar. Los momentos que vivimos y compartimos quedan en el alma y nos ayudan a crecer.

De corazón, les deseamos un feliz comienzo en primer año, que vivan experiencias lindas, que no se metan en problemas y que sigan siendo esos amigos increíbles que fueron durante todos estos años.

Saben que los vamos a extrañar, y los queremos un montón.

Gracias por todo. Compañeros y compañeras de sexto.

Poesía: «Ecos que permanecen»

Se va cerrando el año

como un libro que aún huele a risa,

y en sus páginas -desordenadas

quedan guardados los secretos,

las travesuras,

las lágrimas que nunca cayeron

porque alguien siempre hacía reír.

Éramos desconocidos.

y de a poco, sin darnos cuenta,

nos volvimos refugio,

abrazo,

confianza.

La escuela fue hogar,

y ustedes, compañía.

Hoy séptimo se despide

con pasos que ya miran lejos,

hacia esa secundaria que espera

con nuevos amigos,

nuevas historias,

nuevos sueños por alcanzar.

Ojalá les vaya hermoso,

ojalá sus notas brillen

como brillaron sus risas este año.

No se metan en problemas

o al menos, que valgan la pena

y disfruten, porque el tiempo corre

más rápido de lo que parece.

La verdad es simple:

los vamos a extrañar

La escuela no será la misma.

pero los ecos de sus voces,

sus pasos,

sus chistes.

permanecen.

Felicidades, séptimo.

Gracias por cada instante

por cada huella,

por cada historia que ahora vive

donde viven las cosas que no se olvidan:

en el corazón.