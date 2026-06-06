Fin de semana frío pero con mejoras hacia el domingo en Neuquén y Río Negro: así estará el tiempo

El tiempo durante este fin de semana en Neuquén y Río Negro estará marcado por temperaturas bajas, abundante nubosidad durante el sábado y una mejora gradual de las condiciones hacia el domingo en gran parte de la región.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Neuquén y Río Negro

Según el pronóstico, el sábado se presentará mayormente cubierto en todas las zonas de ambas provincias. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y los 18 grados, con los registros más bajos en la cordillera y los más elevados sobre la costa rionegrina.

En el norte neuquino se espera una jornada completamente cubierta y una temperatura máxima de 10 grados. Para el domingo continuará la nubosidad durante gran parte del día, aunque el cielo tenderá a despejarse por la noche. La mínima descenderá hasta los -5 grados.

En el centro de Neuquén, el sábado también estará dominado por las nubes, con una máxima de 12 grados. El domingo se prevé cielo parcialmente nublado, una mínima de -2 grados y una máxima de 10.

La cordillera de Neuquén y Río Negro registrará condiciones similares. El sábado permanecerá cubierto durante el día, con una temperatura máxima de 9 grados y cielo parcialmente nublado durante la noche. El domingo se espera tiempo estable y despejado, con una mínima de -2 grados y una máxima de 9.

En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, una de las regiones más pobladas de la Patagonia norte, el sábado estará cubierto y la máxima alcanzará los 16 grados. Para el domingo se anticipa una mejora con cielo parcialmente nublado a despejado, una máxima de 15 grados y una mínima de -2.

La Región Sur de Río Negro también tendrá una jornada sabatina cubierta y una temperatura máxima de 11 grados. El domingo predominará el cielo despejado, mientras que las temperaturas variarán entre los -4 y los 10 grados.

Por su parte, la costa rionegrina presentará las temperaturas más altas del sábado, con una máxima prevista de 18 grados bajo cielo cubierto. Sin embargo, el ingreso de aire más frío provocará un descenso térmico para el domingo, cuando se espera una mínima de 2 grados, una máxima de 13 y condiciones mayormente despejadas.