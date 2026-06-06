Vialidad Rionegrina: maquinaria con más de 40 años convive con modelos de 2025

La Dirección de Vialidad Rionegrina confirmó que el organismo sostiene más de 5.487 km de rutas y caminos provinciales con maquinaria que, en algunos casos, supera los 40 años de antigüedad.

Con un inventario de 47 motoniveladoras, de las cuales 36 se encuentran operativas, el listado de equipos confirmado por el presidente del organismo, Raúl Grün, refleja un amplio inventario en términos generacionales. En este sentido, en el parque vial conviven motoniveladoras nuevas con modelos de 1981, que aún figuran «en uso».

Compras recientes y no tan recientes

De acuerdo a la dirección vial, la última adquisición fue en 2025 bajo el marco de la emergencia declarada en la localidad de El Bolsón. Ocasión en la cual se compraron una motoniveladora, dos camionetas y la única retroexcavadora disponible hoy en la provincia.

Previo a ello, la última gran incorporación de maquinaria fue en 2016, con la compra de 12 motoniveladoras New Holland que fueron distribuidas entre las seis delegaciones ubicadas en Viedma, Roca, Bariloche, Pomona, Los Menucos y San Antonio Oeste.

Entrega de 12 motoniveladoras al área de Vialidad rionegrina en 2016, a cargo de Alberto Weretilneck. Foto: Marcelo Ochoa

Sin embargo, la respuesta oficial enviada ante el pedido de información N° 225/2026 impulsada por el bloque de Vamos con Todos, revela que dentro de las maquinarias en uso se encuentran equipos con más de cuatro décadas, que van desde 3 modelos Dresser 205-S adquiridas en 1981 hasta una Adams 330, cuya fecha de fabricación data entre los años 50 y 70.

En este sentido, Grün reconoció que existe necesidad de renovar equipamiento, aunque aclaró que cualquier incorporación dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Licitaciones que no prosperaron

En relación a solicitudes de maquinarias, el registro provincial de compras públicas muestra que en los últimos años existieron varias licitaciones que no llegaron a concretarse.

Vialidad concentró el equipamiento con 12 motoniveladoras, dos casillas rodantes, dos topadoras y un carretón. Foto: Marcelo Ochoa

Entre ellas, se destaca la solicitud iniciada en mayo de 2021 para adquirir 7 camionetas destinadas a las delegaciones y presidencia. En este sentido, el expediente figura como “publicado”, pero de acuerdo a lo confirmado por el director de vialidad, nunca fueron adjudicadas.

El caso se repite en 2019, cuando se realizó el pedido de compra de un camión tractor, que aún continúa pausado. En paralelo, ese mismo año se enviaron al menos cuatro pedidos vinculados a reparaciones, repuestos e insumos para camiones y camionetas, donde tres fueron rechazados y uno fue preadjudicado sin finalizar el proceso.

Finalmente, en 2018 también se había proyectado la adquisición de 2 cargadoras frontales y 2 tractores agrícolas para «conservación de rutas provinciales, junto con capacitación técnica para su utilización y mantenimiento», iniciativa que tampoco llegó a concretarse después de 8 años.

Rutas, alcance e inventario actual

De acuerdo con datos de Vialidad Rionegrina, actualmente el organismo se encarga de mantener y reparar casi 7.500 kilómetros. Entre los cuales se incluyen 5.487 de rutas provinciales primarias y secundarias con menos del 15% de ellos pavimentado y el resto correspondientes a caminos de ripio.

Además, a ello se suman otros 2.000 kilómetros de caminos vecinales, cuyo mantenimiento se realiza mediante convenios con el Ministerio de Gobierno.

Rutas provinciales, primarias y secundaria 812 km pavimentados

Sin embargo, el inventario de maquinarias para sostener el mantenimiento de esas rutas, perfilar, enripiado y reparar, entre otros, muestra un significativo desgaste que no solo se limita a motoniveladoras. De las 8 unidades registradas, tres se encuentran fuera de servicio, y delegaciones como Roca, San Antonio Oeste y la planta de asfalto ubicada en Allen, no cuentan con ninguna activa.

Mientras que el parque automotor compuesto de 73 vehículos, entre camionetas, utilitarios y furgones, cuenta con un 15% inactivo, y entre los cuales aún figuran en uso camionetas actuales, en contraste con una Chevrolet C10 cuya data de fabricación abarca desde los 60 a los 2000.