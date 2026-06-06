Mirtha Legrand despidió al Indio Solari con emoción y recordó una cuenta pendiente: “Lo admiraba mucho”

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la cultura argentina. Entre las figuras que expresaron públicamente su tristeza se encuentra Mirtha Legrand, quien se mostró visiblemente conmovida al hablar sobre el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La conductora fue abordada por las cámaras de LAM al llegar al Teatro Ópera para asistir a una función de Billy Elliot. Allí fue consultada por la partida del músico y por una particularidad que durante años despertó curiosidad: Solari fue uno de los pocos grandes personajes de la Argentina que nunca se sentó en su tradicional mesa.

“Mirtha, ¿cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?”, le preguntó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Lejos de esquivar el tema, la diva respondió con sinceridad y dejó en evidencia la admiración que sentía por el artista. “No pudo ir nunca, una lástima”, expresó.

El recuerdo de Mirtha tras enterarse de la noticia

Durante la breve charla, Legrand contó cómo recibió la noticia del fallecimiento del músico y reconoció el impacto que le provocó.

“Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, señaló la conductora.

Las palabras de Mirtha se suman a las numerosas muestras de afecto que distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la política compartieron en las últimas horas para despedir a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

Una invitación que nunca pudo concretarse

A lo largo de su extensa trayectoria televisiva, Mirtha Legrand recibió en sus programas a presidentes, deportistas, actores, músicos y referentes de todos los ámbitos. Sin embargo, el Indio Solari siempre fue una excepción.

Fiel a su perfil reservado y a su histórica distancia de los medios tradicionales, el músico nunca aceptó participar de los almuerzos ni de las cenas de la conductora. Esa ausencia terminó convirtiéndose en una de las cuentas pendientes más recordadas de la televisión argentina.