Sin homenajes ni pronunciamientos: la muerte del Indio Solari provocó diferencias puertas adentro del Gobierno

La muerte del Indio Solari obligó a la Casa Rosada a monitorear la "misa ricotera" autoconvocada en Plaza de Mayo.

La muerte del Indio Solari provocó una situación incómoda para el Gobierno nacional. Sin homenajes oficiales ni mensajes del presidente Javier Milei, la Casa Rosada optó por mantener distancia pública respecto de una de las figuras más influyentes del rock argentino para evitar un costo político por esa postura.

La estrategia oficial combinó silencio y gestiones reservadas. El Gobierno no ofreció espacios institucionales para despedir al músico, pero- según publicó Infobae- transmitió predisposición hacia la familia y el entorno cercano del artista para coordinar el velatorio.

Tensiones en el oficialismo por la muerte del Indio Solari

Durante gran parte de la jornada no hubo declaraciones públicas de Milei ni de los ministros. Las únicas expresiones provinieron de dirigentes de menor rango dentro del universo libertario y de Martín Menem, quien explicó por qué el Congreso no sería sede de un eventual velorio por no reunir las condiciones de seguridad.

A la par, desde distintos despachos oficiales evitaron pronunciarse sobre el fallecimiento. En algunos casos señalaron a Infobae que no estaban autorizados para hablar y, en otros, directamente optaron por el silencio frente a la noticia que dominaba la agenda nacional.

Carlos Alberto el «Indio» Solari murió este viernes a los 77 años. Padecía Parkinson.

Cerca de las 20, con Plaza de Mayo colmada de seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que desde la mañana habían intentado comunicarse con el círculo íntimo del músico.

La funcionaria sostuvo en una entrevista televisiva que tanto ella como Karina Milei y Manuel Adorni realizaron contactos con allegados al artista. Según indicó, no obtuvieron respuesta, aunque evitó expresar malestar por la falta de comunicación.

Internas libertarias por la asociación de Solari con el kirchnerismo

El fallecimiento también expuso diferencias dentro del oficialismo. Mientras algunos referentes cercanos a Karina Milei destacaron la dimensión artística del músico, sectores vinculados a Santiago Caputo cuestionaron que se mezclara el hecho con disputas políticas relacionadas con el kirchnerismo.

Uno de los mensajes que generó repercusiones fue el de Santiago Oría, quien recordó su admiración de joven por Los Redondos y atribuyó al kirchnerismo una profundización de la polarización política y cultural en Argentina.

El Indio Solari junto a Cristina Fernández de Kirchner, en una postal que compartió Máximo Kirchner.

En tanto, para evitar controversias mayores, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, publicó un mensaje institucional en el que destacó que la obra del Indio Solari «perdurará para siempre en la historia del rock nacional». También hubo expresiones breves de dirigentes como Lilia Lemoine y Santiago Santurio, que escuetamente desearon que descanse en paz.

Fuera de la estructura formal del Gobierno aparecieron las críticas más duras. El escritor Nicolás Márquez, uno de los biógrafos de Javier Milei, definió al artista como un «magnate de los pobres» y lo calificó como un «empresario que le vendía rebeldía a las masas primitivas».