Sintonías familiares

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481

ROCA

En las familias numerosas y multigeneracionales, el amor vence cuando es lúcido, responsable y generoso.

Deje entonces fluir este cauce transetario y universal para gozar a pleno las delicias de una vida rica.

Tome en cuenta sus sentimientos y los de los demás, y enfoque su sensibilidad, con los cinco sentidos para afinar la sintonía emocional.

No espere en vano, aproveche la oportunidad y el momento para poner de manifiesto y hacer evidente lo que guarda en lo hondo de su ser.

Muévase en el contexto, orientándose con el corazón, exprese la armonía de su sentir con canto y poesía.

¡Hay un verso para cada ocasión para el que camina con alma de poeta!