El auge del litio y el cobre impulsan la expansión minera en Argentina, pero aún quedan desafíos a resolver

El informe analiza en profundidad las percepciones, barreras y proyecciones de futuro de la actividad en Latinoamérica. Foto: gentileza.

La minería está atravesando un periodo de enorme expansión en Argentina, en un contexto donde el sector busca consolidarse como uno de los motores económicos más importantes del país. Para cumplir ese objetivo, las principales claves se encuentran en el dinamismo internacional del litio, el retorno de los proyectos de cobre a gran escala y la continuidad del oro y la plata.

Así afirma el último informe publicado por Aggreko, una empresa de soluciones de energía de alcance global, el cual analiza en profundidad las percepciones, barreras y proyecciones de futuro de la actividad en Latinoamérica, a partir del aporte de diferentes del sector.

En el caso de Argentina, la consultora recordó que entre 2024 y 2025 se batieron récords de exploración minera, al punto de que las exportaciones del sector superaron a las energéticas en meses específicos. De acuerdo con los datos comerciales relevados en el informe, la minería nacional alcanzó la cifra histórica de 6.000 millones de dólares en exportaciones durante 2025.

De esta manera, la industria está adquiriendo un papel cada vez más relevante en el país. Si bien la contribución directa al PBI se ubica en torno al 1%, los minerales ya representan entre el 7% y el 10% del total de los despachos al exterior de la economía nacional.

Récord de exportación minera US$ 6.000 millones en exportaciones registró la minería argentina durante 2025. El sector representa entre el 7% y el 10% de los despachos al exterior en la economía nacional.

Este escenario se complementa con fuertes movimientos estratégicos. En el segmento del litio, decenas de empresas internacionales aceleran su entrada al mercado local mediante tecnologías de extracción más limpias y a gran escala, mientras que el cobre comienza a retomar el protagonismo de la mano de incentivos estatales y marcos regulatorios que fomentan la inversión en megaproyectos.

En relación a como la región está ganando relevancia dentro del mundo minero, José Albornoz Farías, Gerente Regional del Segmento Minería en Aggreko, aseguró que Latinoamérica «es un actor indispensable para el suministro de los recursos críticos necesarios para la transición energética global».

Sin embargo, advirtió que los países de la región deben garantizar que la actividad se desarrolle de manera sustentable, más allá de potenciar el ritmo de producción. Esto con el objetivo de que el sector gane legitimidad frente al mercado internacional.

«El debate internacional ya no se limita al volumen de mineral producido, sino que se enfoca en la capacidad del sector para reducir sus impactos. El gran desafío de la industria en la región es conciliar el aumento de la producción con una gestión socioambiental rigurosa. Esto es indispensable para garantizar la legitimidad del negocio ante los inversores internacionales», concluyó Farías.

Infraestructura y altitud: El desafío del suministro energético

Volviendo a Argentina, entre los principales desafíos se encuentran las barreras geográficas y de infraestructura. El litio y el cobre se ubican en regiones andinas y remotas, a menudo fuera del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y sujetos a condiciones climáticas extremas con elevadas amplitudes térmicas.

Por este motivo es que la energía resulta vital para las operaciones subterráneas o de gran altitud, no solo para asegurar la continuidad operativa, sino también para garantizar la climatización, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.

Estas complejidades, vinculadas a una infraestructura eléctrica aún en proceso de consolidación, obligan a que los proyectos ubicados en áreas distantes deban diseñar soluciones propias de generación o construir líneas de alta tensión para integrarse a la red.

La minería argentina experimenta una curva de crecimiento sostenida, pero el déficit de infraestructura de transmisión en las zonas de explotación requiere una planificación energética estratégica. Lucía Mejuto, Business Development Manager en Aggreko para Argentina

Lucía Mejuto, Business Development Manager en Aggreko para Argentina, detalló el impacto de esta problemática en las operaciones del país: «La minería argentina experimenta una curva de crecimiento sostenida, pero el déficit de infraestructura de transmisión en las zonas de explotación requiere una planificación energética estratégica».

«En yacimientos de gran altitud, la generación térmica diésel sigue siendo la base principal para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro. Para acompañar esta expansión de forma sostenible, el sector está adoptando innovaciones en eficiencia y ventilación inteligente. El próximo paso clave de la industria será la implementación de soluciones híbridas que optimicen los costos energéticos y reduzcan la dependencia de combustibles fósiles», señaló.

El informe concluye que la flexibilidad, la automatización de procesos y la eficiencia en el suministro energético serán los factores determinantes para que nuestro país consolide su competitividad, y cumpla su papel en el suministro de recursos críticos para la transición energética global.