El mapa del autodespacho: YPF lidera con el 99% de las estaciones habilitadas

YPF consolidó el liderazgo en el desarrollo del autodespacho de combustibles, con presencia en gran parte del país y una expansión que alcanza tanto a grandes ciudades como a centros turísticos y logísticos. Foto gentileza.

A poco más de un año de la reglamentación que habilitó el autodespacho de combustibles en Argentina, YPF se consolidó como la empresa que lidera ampliamente el desarrollo de esta modalidad. La petrolera ya cuenta con 179 Estaciones de Servicio preparadas para operar con carga realizada por el propio cliente, lo que representa prácticamente la totalidad de la infraestructura habilitada para este sistema en el país.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Energía, actualmente existen 181 estaciones autorizadas para ofrecer autodespacho. De ese total, 179 pertenecen a la red de YPF, mientras que Shell y AXION Energy cuentan con una única estación habilitada cada una, ambas ubicadas sobre la avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires.

La amplia diferencia con el resto de las compañías responde, en gran medida, al esquema de consignación que caracteriza a YPF, lo que le permitió avanzar de manera sostenida con la instalación de surtidores autogestionados en su red.

La expansión del autodespacho alcanza a buena parte del territorio nacional, aunque presenta una fuerte concentración en algunas provincias.

Córdoba encabeza el ranking con 27 estaciones habilitadas, seguida por Mendoza con 20 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 19. En un segundo grupo aparece Santa Fe, con 15 establecimientos, mientras que Salta suma 11. Río Negro y Tucumán cuentan con 10 estaciones cada una; Entre Ríos registra 9; y Chubut y San Juan disponen de 8.

Más atrás se ubican Neuquén y Tierra del Fuego, con 6 estaciones cada una; Corrientes y San Luis, con 5; Misiones y Santiago del Estero, con 4; Catamarca y Formosa, con 3; mientras que Chaco, La Rioja y Santa Cruz cuentan con dos establecimientos habilitados cada una.

Las ciudades con mayor presencia

La concentración también se observa a nivel urbano. La Ciudad de Buenos Aires lidera el listado con 19 estaciones equipadas para operar bajo esta modalidad. Córdoba capital ocupa el segundo lugar con 8 establecimientos, mientras que San Juan, Rosario, Río Grande y San Miguel de Tucumán comparten el tercer puesto, con cinco estaciones cada una.

No obstante, el despliegue de YPF no se limita a los grandes centros urbanos. El sistema también fue incorporado en ciudades con importante actividad turística y logística, entre ellas Bariloche, Puerto Madryn, San Rafael, Villa María, Río Cuarto, San Martín de los Andes, Puerto Iguazú, Concordia, Tartagal, Ushuaia y Cosquín.

En la mayoría de las estaciones habilitadas, el autodespacho funciona en horarios específicos, principalmente durante la noche, aunque algunos establecimientos ya ofrecen esta modalidad durante las 24 horas. El sistema convive con la atención tradicional mediante personal de playa y tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, agilizar la operatoria y ampliar las alternativas de carga para los usuarios.

Tres provincias mantienen la prohibición

Pese al crecimiento registrado durante el último año, el avance del autodespacho todavía encuentra restricciones regulatorias. La modalidad fue habilitada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 46/2025 y su posterior reglamentación, aunque la normativa mantuvo la potestad de las provincias para autorizar o restringir su implementación dentro de sus jurisdicciones.

En ese contexto, Buenos Aires, La Pampa y Jujuy continúan prohibiendo el autodespacho a través de sus legislaciones locales. En esas provincias, las Estaciones de Servicio deben seguir realizando el expendio exclusivamente mediante personal de playa, por lo que el sistema no puede ponerse en funcionamiento hasta que se modifique el marco normativo vigente.

La situación resulta particularmente significativa en la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de Estaciones de Servicio del país pero permanece al margen de la expansión del autodespacho debido a la vigencia de esa restricción. Este escenario explica, en buena medida, por qué Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezan actualmente el ranking nacional de establecimientos habilitados.