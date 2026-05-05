Containers de residuos en Bariloche

Julian Sereni

DNI 10.675.591

El sistema de recolección de residuos esta generalizado en el uso de ‘containers’para concentrar los que producen los vecinos. El problema es que para que ese sistema funcione correctamente hace falta que el usuario tenga un acceso simple y posible al mismo.

Ocurre que en S.C. de Bariloche, esos ‘containers’ tienen tapas de chapa tan pesados que no puesden ser levantados por mujeres o personas mayores. La prueba es que las palancas de pie para elevarlas estan todas rotasquebradas debido al esfuerzo mecánico desmesurado a que se las somete. El resultado es la acmulación de bolsas en el entorno de los ‘containers’, a menos que una persona soldaria con fuerza suficiente se ocupe de levantar la tapa y dejarla trabada abierta.

Pensaba que pedir una solución a ese problema era una utopía, pero estando en la CABA veo que la tapas plásticas y con palancas de pie que funcionen es posible.

Por la presente solicito que se publicite este problema, que probablemente no solo afecta e S. C. de Bariloche, y que el municipio local se haga cargo de su responsabilidad sobre la recolección de los residuos domiciliarios.