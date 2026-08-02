Propuestas para Conesa

David Ezequiel Slafer.

Abogado y referente de La Libertad Avanza General Conesa

DNI 36.390.693

Me comunico con ustedes a fin de acercar un proyecto de ordenanza recientemente presentado ante el Honorable Concejo Deliberante de General Conesa, mediante el mecanismo de Banca del Vecino.

La iniciativa propone la creación del “Sistema Municipal de Integridad y Transparencia”, estableciendo la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de funcionarios municipales al asumir, anualmente y al finalizar sus funciones, incorporando además un Registro Municipal de Conflictos de Interés y la publicidad activa de dicha información.

El proyecto surge como una propuesta para fortalecer la transparencia institucional y el control ciudadano, tomando como referencia estándares nacionales e internacionales de integridad pública y desarrollando el mandato previsto en la Carta Orgánica Municipal respecto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

Una nota publicada por su diario (de la que cité los datos que describen la falta de publicidad en las DD. JJ. ) me motivó a pensar y a armar un proyecto de ordenanza que pueda ser implementada de inmediato; lo hice en base a la recopilación de normativas relevantes y al interés particular que me genera, debido a los estudios cursados de Técnico en Asuntos Municipales; en Abogacía, que me recibí hace dos meses y de impulsar las ideas de la libertad a nivel municipal.

También presenté, hace unos meses dos propuestas, de alivio fiscal, que propone la reducción de unidades fiscales por rubro comercial (sin afectar la recaudación estimada presupuestaria, debido a que el aumento en el precio del combustible infló el valor de la tasa por encima de la inflación mensual) y otra que propone eliminar el apartado de la tasa municipal que afecta al espacio público de los cables y postes que encarece el servicio de electricidad en aproximadamente 6% del valor total.

