Produce 10 veces más de lo que soñó cuando empezó y abastece de alimentos balanceados a toda la Patagonia

La lluvia caía de manera persistente sobre Cinco Saltos, pero en el predio de Rendidor SA la actividad no se detenía. Una fila de camionetas esperaba su turno para cargar bolsas de alimento balanceado. Para cualquier visitante parecía una jornada intensa. Sin embargo, para Carlos Lacruz, presidente de la empresa, y Sergio Aravena, apoderado administrativo, aquello era apenas “un día tranquilo”, propio del cierre de mes.

La escena sirve para describir el presente de una empresa que nació hace 23 años con una pequeña planta elaboradora y que hoy produce cerca de 15 millones de kilos de alimento balanceado al año, abastece principalmente a Neuquén y Río Negro, emplea a 15 personas y continúa invirtiendo para ampliar su capacidad. “Van a ser 23 años y Rendidor anda cada día mejor”, resume Lacruz durante la recorrida por la planta, donde las inversiones en automatización conviven con una filosofía que, aseguran, nunca cambió: privilegiar la calidad.

De la fruticultura familiar a los alimentos balanceados en Río Negro

La historia de Rendidor comienza bastante antes de que existiera la empresa. Lacruz nació y creció en una familia profundamente ligada a la fruticultura. Sus abuelos, inmigrantes españoles, compraron chacras en Cinco Saltos hace más de un siglo y allí produjeron peras y manzanas. Su padre, además de trabajar en esas explotaciones, era contratista de Indupa, una histórica planta química que durante décadas fue uno de los principales motores económicos de la ciudad.

El cierre de Indupa, en los 90, dejó sin trabajo a cientos de familias y golpeó también a los Lacruz. Para salir adelante tuvieron que vender buena parte de las chacras familiares y concentrar sus esfuerzos en el otro emprendimiento que la familia ya había iniciado: un motel. Solo conservaron un lote de seis hectáreas ubicado en una de las rotondas de la Ruta Nacional 151. Allí estaba la chacra principal de la familia y allí funcionan hoy la planta industrial, los depósitos y las oficinas de Rendidor.

La planta industrial de Rendidor, ubicada en Río Negro. Foto: Florencia Salto.

“Alcancé a dedicarme a la fruticultura y era algo que disfrutaba mucho. A mí siempre me gustó la producción”, recuerda Lacruz. Y aunque luego terminaría regresando al campo, antes hubo otro capítulo. Durante once años trabajó como conserje en el motel familiar, pero necesitaba algo más. Paralelamente, había armado un pequeño criadero de cerdos y compraba alimento balanceado en Cipolletti. Ese contacto cotidiano con el rubro despertó una inquietud empresarial.

“Veía entrar y salir camiones todo el tiempo. Supuse que si había tanto movimiento, era porque funcionaba. Me interesó el negocio y decidí probar”, recuerda.

Un temporal destruyó un invernadero que tenía y poco antes había desarmado el criadero. En lugar de volver a empezar con otra producción agropecuaria, ahorró para comprar una pequeña planta elaboradora de alimento balanceado. Así, en el año 2003 nació Rendidor.

Producir 15.000 toneladas anuales de alimentos balanceados en la Patagonia

Los comienzos fueron modestos. La primera planta podía elaborar unos 2.500 kilos de maíz molido por hora, pero cuando había que producir alimentos balanceados completos (mezclando maíz, soja, girasol, afrechillo, minerales y vitaminas) su capacidad efectiva se reducía a unos 1.250 kilos por hora.

Con esa maquinaria trabajaron hasta 2008. Para entonces la demanda ya había superado la capacidad de producción y fue necesario reemplazarla por una planta de mayor escala. El crecimiento nunca volvió a detenerse.

Lacruz recuerda perfectamente cuál era el objetivo que se había fijado cuando empezó. “Cuando empecé, mi objetivo era vender 5.000 kilos por día. Ahora vendemos 50.000 kilos por día, y nos va cada vez mejor.”

La planta industrial, por dentro: Rendidor genera empleo permanente. Foto: Florencia Salto.

La empresa comenzó elaborando alimentos para pollos parrilleros, gallinas ponedoras y cerdos. Con los años incorporó formulaciones para bovinos, ovinos, equinos, conejos y otras especies, ampliando de manera constante su oferta.

Hoy la producción ronda los 1,2 millones de kilos mensuales, equivalentes a entre 14 y 15 millones de kilos al año. La planta funciona con 15 empleados permanentes distribuidos entre administración, producción, logística y reparto, mientras dos camiones propios abastecen clientes de Neuquén y Río Negro.

El crecimiento se aceleró especialmente desde fines del año pasado. Aravena lo resume con una frase sencilla: “Realmente nos va muy bien”. Lacruz agrega que la demanda sorprendió incluso a la propia empresa. “Tuvimos que incorporar más gente porque las ventas crecieron mucho.”

Carlos Alberto Lacruz, presidente de Rendidor SA: “Cuando empecé, mi objetivo era vender 5.000 kilos por día. Ahora vendemos 50.000 kilos por día, y nos va cada vez mejor.” Foto: Florencia Salto.

Ese presente también se refleja en las inversiones en marcha que, expresadas en dólares, superan los US$200.000. Rendidor está instalando casi 280 metros lineales de racks para reorganizar el almacenamiento, mejorar el control del stock y optimizar la rotación de productos. La empresa, además, está próxima a adquirir una segunda línea robotizada para paletizar, con el fin de reducir el esfuerzo físico del personal y de aumentar la productividad. A eso se suma la compra de un camión cero kilómetro para reparto.

La expansión también está en el campo. Hace pocos meses, tras vender una chacra en Ingeniero Huergo, compraron otra de 32 hectáreas en Centenario. Allí están desmontando una plantación frutícola abandonada para producir alfalfa destinada tanto a la comercialización de rollos como a la elaboración de pellets.

Sergio Walter Aravena, apoderado administrativo de Rendidor SA: “El maíz por sí solo no tiene valor agregado para nosotros. Preferimos vender formulación en lugar de revender maíz.” Foto: Florencia Salto.

La elección no fue casual. Aunque la empresa consume enormes volúmenes de maíz, producirlo en esa superficie tendría un impacto mínimo sobre sus necesidades. En cambio, la alfalfa les permitirá abastecer durante todo el año.

Mientras tanto, la actividad diaria no da respiro. Y aun así ya piensan en el próximo paso. Si la demanda continúa expandiéndose, reconocen que la capacidad instalada volverá a quedar chica.

La calidad como filosofía en Rendidor

Más allá del crecimiento, ambos entrevistados coinciden en que la principal fortaleza de Rendidor no está en el volumen producido sino en una decisión que nunca modificaron: priorizar la calidad por encima de cualquier ahorro de costos.

“Nosotros no usamos urea. Elegimos trabajar con expeller de soja y de girasol porque creemos que es lo correcto. No queremos poner productos que nos hagan ganar más plata perjudicando al productor o al consumidor”, sostiene Aravena.

Pese a la lluvia, el ingreso de camionetas al establecimiento para comprar alimento balanceado fue incesante durante la visita de Río Negro Rural. Foto: Florencia Salto.

La empresa elabora actualmente más de 60 productos diferentes. Además de sus propias líneas, fabrica alimentos “recetados”, formulados especialmente según las necesidades de determinados productores.

El alimento para gallinas ponedoras continúa siendo el producto más vendido, impulsado por cientos de pequeños y medianos productores. Sin embargo, el segmento bovino gana protagonismo año tras año.

Allí la estrategia comercial es diferente. En lugar de vender maíz, Rendidor elabora y comercializa un concentrado proteico al 20%. “El maíz por sí solo no tiene valor agregado para nosotros. Preferimos vender formulación en lugar de revender maíz”, explica Aravena.

La construcción de nuevas estanterías es una de las inversiones recientes de Rendidor, en Cinco Saltos. Foto: Florencia Salto.

Ese concentrado permite formular dietas cercanas al 13% de proteína y un nivel de energía adecuado para el engorde a corral, con resultados que, según la empresa, se traducen en ganancias de peso de entre 1,5 y 1,6 kilos diarios en feedlots de la cordillera.

Neuquén concentra aproximadamente el 70% de las ventas de Rendidor, mientras Río Negro aporta otro 20%. El resto se distribuye entre Chubut y Santa Cruz, donde la alimentación para bovinos viene ganando espacio.

El maíz es el principal insumo y, en su mayoría, llega desde La Pampa. Aunque durante la cosecha compran producción regional entre Villa Regina y Añelo, el volumen todavía resulta insuficiente para abastecer las necesidades de la planta.

La relación con los clientes constituye otro de los pilares de la empresa. Aravena asegura que muchos llevan casi dos décadas trabajando con Rendidor y que el asesoramiento técnico forma parte inseparable del negocio. “Buscamos ayudarlos a producir mejor y de manera segura”, afirma.

Afuera sigue lloviendo. Una camioneta avanza detrás de otra hacia el depósito para cargar las bolsas. Es el mismo movimiento constante que Carlos vio hace 23 años en aquella planta de Cipolletti y que lo inspiró para crear Rendidor. Hoy ya forma parte de su rutina.

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