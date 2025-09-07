A 57 años del histórico partido: Unión 8, Alto Valle 1

Antonio Hernández

ALLEN

A 57 años de aquel histórico partido, el que sucribe, un “Tanga” del Club Alto Valle, agradecido de nuestro Díos por los que estamos de ambos bandos que se enfrentaron por aquella época, hoy amigos y camaradas. También hacemos una oración por aquellos que ya no están, porque les ha tocado el turno de partir a jugadores de ambos equipos.

Es mi deseo que los “tangas” de Alto Valle, Barrio Norte, Los Magos, Unión AP, traigamos a la memoria ese día glorioso. Y al pueblo de Allen y semillero, este hermoso recuerdo, 57 años de una histórica goleada en el clásico allense, que ocurrió un domingo 8 de septiembre de 1968.

Alto Valle: Uribe: Ourán y Canale; Garrido, Robert y Hernández; Sanmartín, Marín, Andrés, Arrarás y Barraza.

Unión: Pereyra, Videla y Montedoro;Valenzuela, Scagliotti y Martínez; Boyé, Montedoro Gentilli, Cides y Engraff.

