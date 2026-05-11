Cuarta marcha universitaria: la UNCo «vuelve a la calle» y denuncia más de 270 renuncias desde 2024

De cara a la cuarta marcha federal universitaria, prevista para este martes 12 de mayo, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, reiteró la convocatoria a la movilización, sobre la que se sumaron nuevos detalles vinculados a los horarios y los recorridos que tendrá en Neuquén y Río Negro.

«Mañana vuelve la universidad a las calles por la Ley de Financiamiento Universitario, hace 200 días que el Gobierno Nacional no cumple la ley«, remarcó Gentile durante la conferencia de prensa este lunes en la sede central de la casa de altos estudios, donde estuvo acompañada por dirigentes de diferentes entidades gremiales.

«Esta deriva autoritaria que tiene el Gobierno Nacional hace que tengamos que volver a ratificar en las calles lo que ya solicitamos, lo que logramos en el Congreso de la Nación y lo que logramos por la vía judicial«, explicó la rectora.

Durante la rueda de prensa, contó que del 2024 al 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes, mientras que el número de personas matriculadas aumentó.

«Tenemos más estudiantes, pero tenemos que reducir la cantidad de comisiones y franjas horarias«, argumentó. Y agregó «ni un docente o no docente ha sido cesanteado, están yéndose por la falta de compromiso y financiamiento del gobierno nacional».

Cuarta marcha universitaria: el cronograma en Neuquén

Victor Curapil, secretario general adjunto del Centro de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (Cediunco), detalló a Diario RÍO NEGRO el recorrido de la movilización en Neuquén.

La concentración será en el playón de la UNCo a las 17:30 y la marcha iniciará a las 18. Desde allí se bajará por Avenida Argentina hasta la Avenida Mosconi y de ahí se subirá hasta el monumento del General San Martín para el acto de cierre.

Dirigirán la movilización las agrupaciones de los trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y también estarán presentes otros sindicatos de Neuquén como ATEN, Ctera, CTA, Sadop y la CGT regional.

Cuarta marcha universitaria en Río Negro: ubicaciones y horarios

En General Roca las actividades iniciarán a las 16 en la plaza José de San Martín con una «plaza activa», en la que se realizarán intervenciones artísticas, pintadas de carteles y habrá un micrófono abierto, mientras que a las 18 está prevista la marcha.

Por su parte, en Bariloche se espera una concentración en el Centro Cívico a partir de las 17:30. Participarán docentes, no docentes y alumnos de la UNCo, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Tecnológica Nacional y Instituto Balseiro.

En Viedma la convocatoria de la sede Atlántica de la UNRN será a las 15:30, para luego a las 16 marchar desde la sede del Curzas, y finalizar en la plaza San Martín.