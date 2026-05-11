Discapacidad y pensiones: en Río Negro cayó casi un 30% la cantidad de afiliados a Incluir Salud en dos años

La cantidad de beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud cayó de manera sostenida en Río Negro desde comienzos de 2024, mientras que la Provincia asegura que debió cubrir prestaciones con fondos propios ante demoras administrativas y falta de actualización de recursos nacionales.

Los datos surgen del último informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, junto con información aportada por el Ministerio de Salud rionegrino.

Según el informe oficial, Río Negro pasó de 12.015 afiliados en enero de 2024 a 8.423 en marzo de 2026, una caída cercana al 30% en poco más de dos años.

Desde el Ministerio de Salud provincial señalaron que, frente a retrasos nacionales que «llegan a extenderse hasta seis meses en la tramitación de solicitudes«, el Gobierno rionegrino decidió intervenir para sostener prestaciones y evitar interrupciones en tratamientos.

«La Provincia actúa como nexo, pero ante la falta de respuestas en tiempo y forma se prioriza la continuidad del acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables» indicaron desde la cartera sanitaria.

Según explicaron, Río Negro asumió con fondos propios la cobertura de prestaciones e insumos esenciales, entre ellos pañales descartables y medicamentos específicos para beneficiarios del programa.

Según el informe presentado por Nación, la baja se profundizó en 2024

El informe oficial presentado por el jefe de Gabinete, muestra que el descenso se aceleró durante el segundo semestre de 2024.

Mientras en junio de ese año Río Negro registraba 12.187 afiliados, en agosto la cifra cayó a 10.310, una baja del 15,4% en apenas dos meses. En diciembre, el padrón cerró con 8.941 beneficiarios, lo que representó una caída acumulada del 26,6% respecto de junio.

Durante 2025 la tendencia continuó. En enero había 8.957 afiliados y hacia diciembre la cifra proyectada descendía a 8.395, una reducción cercana al 6,3% en el año.

Tomando todo el período, Río Negro pasó de 12.015 afiliados en enero de 2024 a 8.423 en marzo de 2026, una baja total cercana al 30%.

También bajaron los fondos enviados a Río Negro

La documentación enviada al Congreso además detalló las transferencias realizadas a las Unidades de Gestión Provinciales del programa.

En el caso de Río Negro, el Consejo Provincial de Salud Pública recibió:

$7,3 millones en diciembre de 2023.

$179,4 millones durante 2024.

$138,9 millones durante 2025.

La diferencia entre 2024 y 2025 implica una caída de aproximadamente $40,5 millones, equivalente a una baja cercana al 22,5% en los fondos enviados por Nación para el programa.

Medicamentos y prótesis, entre los principales reclamos

Desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro informaron que entre enero y mayo de este año recibieron nueve reclamos vinculados al funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud.

Según detallaron, las quejas están relacionadas con demoras en la entrega de medicación, retrasos en la provisión de pañales, pedidos de prótesis y sondas y falta de pago a proveedores.

Desde el organismo señalaron que ante cada caso realizan consultas con la coordinación y el área legal del programa en el Ministerio de Salud provincial y, en algunas situaciones, dan intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Qué es Incluir Salud y cómo funciona el programa

El Programa Federal Incluir Salud brinda cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas, entre ellos personas con discapacidad, madres de siete hijos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad que no poseen otra obra social.

El sistema contempla atención médica integral, medicamentos, estudios, tratamientos, cobertura de discapacidad y transporte especial en casos específicos. Su objetivo es garantizar el acceso a prestaciones de salud para sectores con alta vulnerabilidad social y económica.