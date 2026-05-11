Todo lo que tenés que saber sobre la 5° Fiesta de los Productores de Añelo: fechas, artistas y sorteos

Los vecinos de Añelo acompañaron el lanzamiento oficial de la quinta edición de la Fiesta de los Productores. El evento busca poner en valor el trabajo menos visible de Vaca Muerta. «Más allá de la actividad del gas y del petróleo, la gente necesita comer. Entonces, tenemos nuestros productores que generan esa producción y alentamos a que sigan habiendo muchos más», remarcó el intendente Fernando Banderet. Promete convocar a todo el Alto Valle y alrededores con artistas como Ke Personajes, Soledad Pastorutti y Las Pastillas del Abuelo. Además, se sortearán una camioneta y dos autos. Para los buenos contribuyentes tienen preparado un reconocimiento extra con el sorteo de dos casas.

Será el 16 y 17 de octubre bajo el lema: «Vivir la fiesta que nos une». Desde la organización informaron que el acceso al predio será libre y gratuito para todo el público, para garantizar la participación de las familias de la zona y de localidades vecinas.

Sorteos y sorpresas para los buenos contribuyentes de Añelo

Señalaron que, para financiar el despliegue técnico y la contratación de las figuras nacionales, el Municipio puso a la venta una rifa limitada de mil números. Con un costo de 300.000 pesos cada uno, los participantes concursarán por tres premios principales: dos automóviles y una camioneta cero kilómetro.

Además, se anunció un incentivo adicional para los habitantes de la ciudad: el sorteo de dos viviendas entre los contribuyentes que mantengan sus tasas municipales al día. «Quiero agradecer a Alfa y Omega la colaboración de la donación de dos viviendas nuevas que se van a entregar y se van a sortear el día de la fiesta para los mejores contribuyentes de la ciudad», destacó Banderet.

Banderet presentó la Fiesta de los Productores. (Foto: Cecilia Maletti).

Añelo, una ciudad con una identidad propia

La fiesta busca visibilizar el trabajo de las personas que sostienen la actividad ganadera, los viñedos, la producción de olivos y la crianza de aves y caprinos. Banderet indicó que muchos de los productos llegan hasta el Mercado Concentrador de Añelo y que, de hecho, es el departamento con mayor producción de pasto de la provincia. «Queremos reconocer ese gran trabajo arduo que tienen todas esas familias que ponen un corazón muy grande para sostenerse», subrayó.

El jefe comunal destacó el impacto económico sobre las diferentes actividades de la ciudad. Esperan contar con una ocupación hotelera total durante el 16 y 17 de octubre, y que a su vez derrame sobre la gastronomía y los comercios locales. «No es un gasto, sino una inversión para nuestra comunidad. Lo que hemos logrado y lo que buscamos con esta fiesta es empezar a movilizar la economía local», resaltó.

Así, la ciudad se prepara para un fin de semana en el que los vecinos de la región puedan conocer a Añelo un poco más, pero también el resto del país con un programa completo para potenciar el turismo. Las imponentes bardas coloradas y sus senderos invitan a los fanáticos del trekking a recorrer sus caminos.

Recorriendo unos kilómetros más, los lagos Barrearles y Mari Menuco, junto al río Neuquén, contrastan con el paisaje desértico de la zona. Toda esa amalgama de actividades y colores, más el Museo Paleontológico, le dan a la ciudad cierta «mística» que invita a descubrirla.

Una fiesta que valoriza a los productores de Añelo. (Foto: Cecilia Maletti).

«Queremos que la gente se quede»: las obras que prometen en Añelo

En paralelo a los preparativos de la fiesta, Añelo atraviesa una gran transformación estructural. El intendente detalló que, de los 1.800 metros de pavimento con los que iniciaron la gestión, la localidad cuenta hoy con más de 72 cuadras nuevas de asfalto.

El plan de infraestructura incluye la pavimentación de la avenida Manuel Belgrano, la calle uno, la calle dos y el corredor que conecta la calle 24 con la calle seis. Estas mejoras se complementan con la construcción de un nuevo centro de salud en la meseta y la finalización de la cuarta etapa de cloacas.

La seguridad también registra datos positivos para la comunidad. Banderet aseguró que, gracias al trabajo conjunto con la Policía de Neuquén y la implementación de sistemas de denuncia anónima por códigos QR contra el narcotráfico, la tasa de hechos delictivos bajó del 26% al 16% en el último año.

Un SUM repletó escuchó la presentación del evento. (Foto: Cecilia Maletti).

Antes de la Fiesta de los Productores, llega la Fiesta del Locro

La agenda de la localidad no termina con la Fiesta de los Productores. El próximo 24 de mayo se realizará la segunda edición de la Fiesta del Locro, y el 25 de mayo tendrá lugar el acto oficial por el Día de la Patria con un desfile cívico-militar que incluirá la inauguración de una rotonda en homenaje a los héroes de Malvinas. Con estas acciones, Añelo demuestra que su crecimiento urbano y su potencia industrial conviven en armonía con el respeto por su historia rural y sus tradiciones más profundas.

La grilla de artistas confirmados para la Fiesta de los Productores de Añelo