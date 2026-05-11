En un mes cerraron las sedes de PAMI y Correo Argentino en Cervantes: «es muy preocupante»

La incertidumbre por el funcionamiento de las oficinas de PAMI y Correo Argentino en Cervantes volvió a generar preocupación en la localidad. A través de un comunicado oficial, la intendenta Claudia Montanaro, explicó que la oficina de PAMI permanece cerrada desde hace un mes por distintos inconvenientes edilicios, entre ellos la rotura de una correa de persiana y una gotera en el techo durante los días de lluvia.

De acuerdo al comunicado, las fallas fueron notificadas formalmente por responsables del instituto y el pasado 22 de abril el Ejecutivo informó que los arreglos ya habían sido realizados. Además, señalaron que también se efectuó la puesta a punto de los calefactores del edificio.

“Es oportuno aclarar que hoy las oficinas se encuentran cerradas por problemas ajenos a este municipio”, expresaron desde la comuna, al tiempo que aseguraron mantener contacto permanente para conocer cuándo volverá a abrir la dependencia.

Consultados por Diario RÍO NEGRO, fuentes cercanas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados indicaron que el «edificio sigue en refacciones».

El espacio donde funciona la delegación de la obra social fue cedido por el municipio mediante comodato y la intendenta remarcó que la comuna se hace cargo de todos los servicios del edificio.

Reclamo por el cierre de oficinas nacionales en Cervantes

Montanaro también manifestó preocupación por la situación de otros organismos nacionales en la ciudad y advirtió que “en menos de un mes se cierren dos oficinas nacionales en la ciudad: PAMI y Correo Argentino”.

En ese contexto, el municipio reclamó respuestas oficiales sobre el futuro de la sede del Correo Argentino en la localidad y pidió una pronta reorganización de PAMI.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que la apertura de la oficina de la obra social representó “un antes y un después” para los afiliados en Cervantes y recordaron que, antes de su puesta en funcionamiento, se realizaron tareas de reparación y acondicionamiento para dejar el inmueble en condiciones.

“Vamos a seguir trabajando y defendiendo los derechos de cada vecino de esta ciudad, seguiremos reclamando para que Cervantes no dé un paso atrás”, sostuvieron en el comunicado oficial.