Al norte de Neuquén, cómo mejorará la salida de los barrios que crecieron en la meseta

Con un presupuesto de 1.300 millones de pesos, la calle Pilmaiquén comenzó a cobrar forma en el barrio Terrazas de Neuquén capital. Se trata de una arteria que no estaba trazada y que unirá por la zona de cañadones, dos arterias principales como la avenida Soldi y Cabellera del Frío en el norte de la capital.

Entre otras funciones, la Pilmaiquén funcionará como alternativa de salida hacia la ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín en el sector. «Es una conectividad nueva que le restará tránsito a la Cabellera del frío, que es utilizada para llegar hasta el tercer puente desde la zona de Terrazas y Mercantiles», destacó el secretario de infraestructura del municipio, Alejandro Nicola.

Indicó que la mega obra forma parte del plan de desarrollo de nuevas troncales para diversificar el flujo del tránsito y conseguir mejor fluidez hacia los ingresos o salidas, en este caso todo el circuito de la ruta 7 y acceso norte desde los barrios al límite norte con los cañadones de la estepa patagónica en la que está enclavada la capital.

La nueva avenida Pilmaiquén se hizo abriendo paso por la zona de cañadones de la meseta (foto Florencia Salto)

En la ciudad, hay 30 sectores donde se definió el trazado de avenidas y la zona de la meseta y de la autovía, como zona de crecimiento se determinó de nuevas urbanizaciones, es un punto donde se pusieron en construcción las nuevas avenidas de la ciudad como Soldi, Los Paraísos, ahora Pilmaiquén y próximamente Alpataco «construyendo la trama vial de la ciudad», señaló Nicola.

El intendente Mariano Gaido llevó a cabo hoy una recorrida por la obra que ejecuta la empresa Codam y destacó que el trazado de la Pilmaiquen incluye bicisenda, senda peatonal y un complejo sistema pluvial.

Debido al desnivel pronunciado entre Soldi y Cabellera del Frío se tuvo que desarrollar un sistema de gaviones y de las denominadas obras de arte para conducir el escurrimiento del agua hacia el sistema de alcantarillas y evacuación pluvial que tiene Terrazas del Neuquén.

Gaido calificó la obra de “maravillosa” que involucró un presupuesto millonario “sin endeudamiento y con las cuentas ordenadas”. “Esto es así gracias a nuestras empresas neuquinas, que tienen ese compromiso que realmente se nota en toda la ciudad”, expresó.

La obra estará concluída en 60 días, se informó ayer durante la recorrida oficial (foto Florencia Salto)

Gaido insistió en que la intervención vial forma parte del Plan Orgullo Neuquino y la idea de ciudad de «los 15 minutos» para transitar la capital neuquina con fluidez en poco tiempo.

Destacó los taludes de gaviones y el sistema integral de desagües pluviales para garantizar la conectividad entre ambas arterias. Ayer se estaban ejecutando los cordones cuneta y veredas a lo largo del trazado nuevo. «No solo servirá de conectividad vial, sino también peatonal para toda esta zona alta del norte de nuestra ciudad”, finalizó Nicola.