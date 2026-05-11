Secuestran drogas sintéticas por un millón de pesos en fiesta electrónica en Cipolletti

En un operativo preventivo de gran escala, la Delegación de Toxicomanía desarticuló la distribución de diversas sustancias ilícitas en un evento masivo en Cipolletti. Hay 20 personas vinculadas a causas federales por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Un blindaje preventivo en el acceso al evento

El despliegue policial se realizó durante la madrugada de este fin de semana en el marco de una concurrida fiesta electrónica. El objetivo principal, dispuesto por el Ministerio de Seguridad, fue neutralizar el ingreso de sustancias prohibidas y garantizar la seguridad de los cientos de jóvenes que asistieron al predio.

Efectivos de la Policía, en conjunto con personal especializado, montaron controles estratégicos tanto en los ingresos como en los sectores internos. Mediante inspecciones preventivas y recorridas constantes, los agentes lograron detectar maniobras de tenencia y distribución de drogas.

Variedad de drogas sintéticas y un importante botín

El resultado del operativo arrojó el secuestro de un peligroso «cóctel» de sustancias, muchas de ellas de origen sintético, que suelen circular en este tipo de ambientes nocturnos.

Entre lo incautado se encontraron anfetaminas y metanfetaminas, cocaína y también marihuana.

Según informaron fuentes oficiales, el valor de mercado de la droga retirada de circulación asciende aproximadamente a un millón de pesos. La mayor parte de los estupefacientes ya se encontraba fraccionada en dosis, lista para ser consumida o comercializada durante el transcurso de la noche.

Veinte personas bajo la lupa de la Justicia Federal

Como consecuencia de las inspecciones, 20 personas (en su mayoría jóvenes y adultos oriundos de distintas localidades del Alto Valle) fueron notificadas de su imputación. Bajo las directivas del fiscal Matías Zanona, se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional 23.737.

«Estos operativos buscan desalentar el consumo de drogas sintéticas, una problemática creciente en eventos de gran convocatoria», destacaron desde la cartera de Seguridad.

Trabajo articulado contra las nuevas modalidades de consumo

El éxito del procedimiento radicó en la coordinación entre las áreas de prevención de la Policía, la Senac (Secretaría de Narcocriminalidad) y la Justicia Federal.

Esta labor conjunta permite no solo reaccionar ante el delito, sino reforzar la presencia del Estado en los espacios donde se concentran miles de personas cada fin de semana, poniendo el foco en la prevención de riesgos vinculados a las sustancias de diseño.