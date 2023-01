A propósito de frases disparatadas

El Presidente de la Nación dijo – el 23-01-2023 – que “la inflación argentina es autoconstruida; está en la cabeza de la gente” y leyendo esta frase uno – como ciudadano común – no sabe si tenemos un Primer Mandatario que está en sus cabales o que se cree sus propias mentiras, cuando el País tiene casi un 100% de inflación anual que es medida y determinada por un Organismo Público como el INDEC.

Tal vez habría que derivar al Sr. Presidente de todos los Argentinos a quien pueda indicarle a él o a cualquier otro funcionario de turno – presente o futuro – que no se pueden decir disparates sin medir sus consecuencias.

En este caso – puntualmente – creo que el Sr. Presidente debería disculparse públicamente por su equívoca frase, para que este tipo de cuestiones no queden impunes; no les parece?

Daniel E. Gutiérrez

Contador Público – Auditor Interno Certificado -CIA

Neuquén