¿A quién le conviene un piquete?

Parece que en Argentina de hoy si se juntan 5, 10 50 ó más personas, pueden interrumpir el libre tránsito y movilidad de quienes en él habitamos. Simplemente verificando los noticieros queda claramente probado y demostrado, hasta el cansancio. Por lo visto hasta ahora no existe un poder nacional, provincial o municipal que tome cartas en el Asunto y haga respetar el artículo 14 de la Constitución Nacional que indica que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, a saber: “...de transitar y salir del territorio argentino” etc., etc. Nos encontramos con que tenemos dificultades para concurrir a nuestro trabajo, viajar por la razón que fuere (personal, laboral, etc.) acceder a un hospital o a realizar un trámite y todo ello condicionado o amenazado por gente que – en ocasiones tapando sus rostros – impiden que gocemos de los derechos de nuestra Constitución. Me pregunto a quién le conviene una situación de esta naturaleza y si no puede actuar nuestro Poder Judicial de oficio y poner orden donde no lo hay; respeto donde no existe y en definitiva garantizar a cualquier habitante de este bendito país, el beneficio que antes indiqué. Daniel E. Gutiérrez DNI 13.655.379