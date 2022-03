Abuelos: miran para otro lado

A esta altura de los acontecimientos, poco y nada importa si este u otro gobierno, miran para otro lado a la hora de pensar en alguna solución a la afligente situación que padecen los jubilados que cobran “la mínima”.



Los jubilados pagan luz, gas, agua y servicios como cualquier mortal del país, pero con una diferencia abismal entre lo que perciben a fin de mes unos y otros. No todos los medicamentos los cubre el PAMI y para atender su salud, es un largo peregrinar cuando de conseguir un turno para el profesional que le han asignado se trata. Muchos hijos se están haciendo cargo de los gastos de los mayores porque no ven ninguna solución a corto plazo. La ley que, seguramente se aprobará en el Congreso, ha sido declarada inconstitucional por la mayoría de los profesionales que entienden en la materia y una vez mas, aunque no sirve para nada, comenzará la catarata de juicios como se viene haciendo hace muchos años sin ninguna respuesta del Estado. Juicios con sentencia no se abonan y en muchos casos, los pocos que han tenido resolución favorable de pronto pago, encuentran un panorama desolador al comprobar que el beneficiario ha fallecido sin poder disfrutar de aquello que esperó tantos años y le correspondía por derecho propio. Es el caso de mi esposa que en 2009 inició la demanda con su abogada y en julio d 2017 falleció sin respuesta, carta o disculpa.



A veces pienso que esta dirigencia política, de cualquier partido político o ideología, ignora que algún día el lugar que hoy ocupa la generación dorada de los abuelos, se hará dueño de ellos y recién, cuando les toque en carne propia sufrir el paso del tiempo en sus cuerpos, será tarde para lamentos.



Ricardo Bustos

Capioví, Misiones