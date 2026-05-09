Un reconocido economista advierte: “Destrucción creativa no es hacer quebrar empresas y reubicar la gente”

La economía mantiene abiertos serios interrogantes en materia fiscal, monetario y cambiario. El gobierno nacional insiste que los fundamentoshttps://www.rionegro.com.ar/economia/luis-caputo-confirmo-cuales-son-las-privatizaciones-y-concesiones-que-el-gobierno-planea-cerrar-en-2026-4555169/ son sólidos y que se avecina una etapa virtuosa. Los datos mientras tanto señalan dificultades en el plano real, caídas en el nivel de consumo, actividad y recaudación.

El economista Martín Kalos, titular de la consultora Epyca, dialogó mano a mano con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva.

PREGUNTA: ¿Cuál es su evaluación general de la gestión económica?

RESPUESTA: Para tener panorama, hay que hablar de las cosas que Milei efectivamente atiende con su modelo económico, y después hablar también de lo que Milei no atiende.

Dentro de lo que sí, el gobierno tiene política cambiaria, monetaria y fiscal, y las tres están suficientemente bien como para que uno no vea una crisis en ciernes ni nada parecido. Pero las tres tienen todavía muchos puntos a corregir.

P: ¿Cuáles son esos aspectos a corregir?

R: En lo cambiario, el esquema de bandas que ya cumplió más de un año, es un esquema de transición. Tiene que serlo. Cuando se establecieron las bandas a mediados de abril del 25, esto era un esquema de transición que funcionó y sirvió para fijar un precio de referencia y que el dólar no se fuera mucho cuando se liberó parcialmente el cepo. Lo que falta es liberar las bandas y tener un tipo de cambio flexible, aunque sea con intervenciones más discrecionales del Banco Central. En lo monetario, el coeficiente de encaje bancario está fuera de cualquier rango de equilibrio. En julio del 25, el BCRA fue elevando el coeficiente de encaje bancario que había estado en 20% en los últimos 30 años hasta el 51,5% en el que llegó a mediados de septiembre y en el cual se mantuvo hasta hasta abril, que lo bajaron a 46%.

La pata fiscal siempre fue insustentable en un mediano plazo. Es insustentable pensar en un país que crezca de manera sostenida sin inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología, en educación pública, en salud pública, todos elementos que Milei desfinanció de manera muy marcada.

El coeficiente de encaje bancario sigue siendo anormalmente alto y eso te desvirtúa el mercado monetario, distorsionando la creación secundaria de dinero, impidiendo que bajen más las tasas de interés. Y la pata fiscal, siempre fue insustentable en un mediano plazo. Es insustentable pensar en un país que crezca de manera sostenida sin inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología, en educación pública, en salud pública, todos elementos que Milei desfinanció de manera muy marcada. Ni hablar de que como de sociedad nos debemos la discusión de cuál es el nivel de jubilación mínima para las personas adultas mayores en Argentina. Pero además, la política monetaria contractiva vía coeficiente de encaje bancario y la apreciación cambiaria, han reducido tanto la actividad económica que eso ha impactado en la recaudación tributaria y entonces tenemos al perro que se muerde la cola: el ajuste que requiere un nuevo ajuste para volver al equilibrio fiscal.

P: ¿Es sostenible el equilibrio fiscal sin cumplir la ley de financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad o pisando las transferencias a las provincias?

R: Es que el ajuste está mal planteado. Los recortes deberían ser insustentables. Lo que deberíamos querer es que la economía vuelva a crecer, ajustar los gastos que haya que ajustar. No es que si la economía crece podamos tener cualquier nivel de gasto. Pero habría que decidir cuál es el nivel de gasto que queremos y recaudar para cumplir con esos gastos. Milei está haciendo lo contrario. Está todo el tiempo recortando gastos y después reduce impuestos. La verdad es que esa dinámica garantiza una pérdida de productividad a futuro. Si desmantelas la dirección de control de las enfermedades transmitidas por vectores, como chagas o dengue, y esas enfermedades reaparecen, o sin una política de vacunación adecuada, bueno en unos años es muy probable que se incremente el ausentismo laboral por enfermedad. Con las universidades es todavía más evidente. Si no se cumple la ley de financiamiento universitario, vas a lograr que las universidades pierdan capacidad y calidad educativa. Entonces, la uva, siempre que salen los rankings anuales de calidad educativa universitaria, la uva siempre está muy bien posicionada de las mejores de América Latina, va a perder calidad. En algunos años habrás perdido capital humano, capacidad productiva y de desarrollo. Cuando eso se advierta, ya será tarde para revertirlo.

P: ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio este año?

R: Es una ventaja que este no sea un año electoral, es decir que va a haber menos pánico, menos temor político, menos riesgo político. Eso no quita que Milei está configurando una especie de economía que se divide en dos semestres. Primer semestre del año, como hay liquidación de cosecha, que este año es récord y hay buenas exportaciones mineras, se genera exceso de oferta de divisas y el tipo de cambio llega a niveles incómodamente bajos. Un dólar incómodamente barato. En el segundo semestre con más demanda que oferta de dólares, habrá una tendencia a que suba el dólar. El gobierno acumulará más dólares en este momento, para tener más dólares para ofrecer cuando hay menos oferta en el segundo semestre.

P: ¿El dólar flota?

R: No es cierto que estemos en un dólar de libre oferta y demanda en este momento en parte por ejemplo por el coeficiente de encaje bancario. Si se agregaran a la economía esos pesos que el BCRA mantiene “encajados”, habría más demanda de dólares hoy también. En parte porque no liberaron todo el cepo. Pero aún así, en un esquema flotación entre bandas cambiarias, el piso del techo de la banda son límites regulatorios a la cotización del dólar, aunque hoy no estén siendo operativos. Sería bueno avanzar hacia una liberación del tipo de cambio, que es algo que hoy en mayo del 26 vos se puede hacer. Seguramente encuentres que el tipo de cambio más equilibrado, es un poco más alto que el actual, sin que eso implique una devaluación. No estoy diciendo que hay que devaluar, estoy diciendo que habría que evitar la apreciación excesiva y eso sería un poco más cómodo para todos los actores de la economía, por la previsibilidad y porque un tipo de cambio un poquito más alto a algunos sectores productivos les ayudaría.

P: ¿La inflación tocó un techo mensual en marzo?

R: Creo que sí, que efectivamente ese 3,4% es un techo por el momento para la inflación, que tuvo ese mes no solo el impacto de la guerra, sino alguna cuestión estacional. Luego está la tendencia, porque uno no le puede echar la culpa a la estacionalidad durante 10 meses. El gobierno aceleró la inflación intermensual durante 10 meses, desde el 1,5% de mayo de 2025 hasta el 3,4% de marzo último, no puede ser cierto que tengas estacionalidad en contra durante 10 meses.

El gobierno aceleró la inflación intermensual durante 10 meses, desde el 1,5% de mayo de 2025 hasta el 3,4% de marzo último, no puede ser cierto que tengas estacionalidad en contra durante 10 meses.

P: ¿A qué atribuye esa tendencia al alza el último año?

R: Al gobierno se le acabaron las herramientas que estaba usando para desinflar rápidamente en el primer año y medio de gestión, que eran dos: el ancla cambiaria y el ancla salarial. El tipo de cambio estaba barato cuando Caputo dijo “comprá campeón” y el mercado le subió el precio al dólar a partir de julio hasta tocar el techo de la banda cambiaria justo antes de las elecciones. En lo salarial hay una recuperación desde el segundo trimestre de 2025 que devuelve los salarios al nivel que tenían antes de que asumiera Milei en noviembre de 2023, pero toda la pérdida que hubo en el medio no se recuperó. Se agotaron esas dos anclas, y no tiene otras. Le va a costar horadar el piso del 2% que querían horadar hace un año y medio. Espero que el gobierno haya aprendido que el proceso de estabilización tiene que ser pensado en un plazo un poco más largo. Sin apurarlo, porque si lo apuras, sale mal.

P: ¿Qué opina de la idea de “destrucción creativa” que usa el presidente para explicar la dinámica actual de la economía real?

R: La destrucción creativa necesita primero que haya un proceso de innovación para luego generar la destrucción de las empresas menos productivas. Así lo planteaba Schumpeter.

No es que primero destruís y después ves a dónde van esos trabajadores. La lógica es una innovación tecnológica que aumenta la productividad y genera a su vez sucesivas oleadas de innovación posterior que aumentan la productividad. Un claro ejemplo sería la irrupción de Internet y el aumento posterior de la productividad . Entonces las empresas que no se adaptan a esa nueva productividad aumentada van a quebrar. Lo mismo sucede con la IA. Sí, ese es el capitalismo. Pero algo muy distinto es hacer quebrar empresas y esperar que después pase algo. ¿Dónde está la ganancia de productividad inicial? ¿Dónde está el incentivo al aumento de productividad en la economía de Milei? Por supuesto que si quiebran empresas, serán primero las menos productivas, las menos competitivas. Eso en la estadística aumenta la productividad, pero a costa de más desempleo y no de una mejor productividad en las empresas que existían. Solo eliminaste las menos productivas sin generar nada nuevo, nada mejor.

Perfil

Martín Kalos es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue Director titular del Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) entre 2018 y 2019.

Se desempeñó como Chief Economist de la consultora Elypsis entre 2019 y 2020.

En el año 2016 fundó la consultóa Epyca, de la cuál es CEO y donde se desempeña como especialista en coyuntura económica y análisis económico sectorial.