Adorni, un “ahorrista exitoso”

Hugo Modesto Izurdiaga, DNI 11.604.534.

BUENOS AIRES

La mayor parte de los argentinos no tiene la menor idea de qué es el Régimen Simplificado de Ganancias (Ley de Inocencia Fiscal). Y la reciente noticia es que el jefe de Gabinete solicitó incorporarse a dicha ley.

El ciudadano común se pregunta: ¿incidirá el caso de Manuel Adorni en las futuras elecciones presidenciales de 2027?

Si bien falta tiempo para los comicios, la intención de voto respecto a una eventual reelección de La Libertad Avanza ya despierta ciertas dudas.

Los datos de su nueva declaración jurada resultan llamativos: admitió haber acumulado medio millón de dólares, logrando ese capital mediante la inversión en bitcoins.

Ante este escenario, lo declarado por Adorni abre el debate: ¿su actual patrimonio genera indignación o confianza en él?

Es un tema de indudable interés público, por lo cual la Justicia será la encargada de realizar una auditoría de sus bienes.