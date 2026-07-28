Javier Milei busca liderar un nuevo bloque en Latino América tras la asunción de Keiko Fujimori en Perú

Acompañado por una comitiva reducida pero estratégica, el presidente Javier Milei desembarcó este martes en Lima para asistir a la jura formal de Keiko Fujimori como la primera mujer presidenta de Perú. La visita al país andino representa mucho más que un compromiso protocolar: la Casa Rosada busca capitalizar el cambio de signo político en el continente para afianzar el liderazgo del mandatario argentino y sentar las bases de una nueva alianza regional de derecha.

La intención oficial es aglutinar a los gobiernos afines en una especie de reedición del Grupo de Lima, aprovechando la sintonía ideológica con los recientes triunfos electorales en la región. “El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina”, confiaron desde el entorno presidencial sobre la ambición de tejer un frente común frente a los organismos multilaterales.

La agenda en Lima: bilateral, foto de familia y título honorífico

La delegación argentina, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, mantendrá una actividad concentrada durante toda la jornada:

Cumbre bilateral: a las 11:00 (hora local), Milei mantendrá una reunión a solas con Keiko Fujimori previo a la ceremonia central en el Congreso.

a las 11:00 (hora local), Milei mantendrá una reunión a solas con Keiko Fujimori previo a la ceremonia central en el Congreso. Red de aliados: compartirá el acto de traspaso de mando con sus pares José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana). En Balcarce 50 buscan inmortalizar el encuentro con una «foto de familia» que exhiba músculo político.

compartirá el acto de traspaso de mando con sus pares (Chile), (Paraguay), (Ecuador), (Panamá), (Honduras) y (República Dominicana). En Balcarce 50 buscan inmortalizar el encuentro con una «foto de familia» que exhiba músculo político. Distinción académica: a las 16:00, el jefe de Estado recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, donde brindará un discurso con foco en la batalla cultural y las ideas de la libertad.

La gira internacional del mandatario se da en el punto más crítico de las relaciones bilaterales con Brasil. Tras definir a Luiz Inácio Lula da Silva como «ladrón» y «basura socialista» en San Pablo, el canciller brasileño Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al representante argentino Daniel Raimondi en el Palacio Itamaraty.

El conflicto sumó otro capítulo con las duras declaraciones del ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, quien tildó a Milei de «payaso» y contrapuso los números de inflación y riesgo país de la Argentina con los de la economía de su país. A pesar del contrapunto, en la Casa Rosada descartan de plano un ofrecimiento de disculpas e insisten en que las diferencias diplomáticas no afectarán el intercambio comercial.

La hoja de ruta para «pintar el mapa» regional

El objetivo de la diplomacia libertaria apunta a consolidar un bloque conservador fuerte con vistas a los próximos compromisos electorales del continente: