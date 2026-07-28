Necrológicas de hoy, martes 28 de julio de 2026

SAMBUEZA, MARÍA TRINIDAD 04/08/2005- 04/08/2025. En este 21° aniversario, el tiempo no apaga este inmenso cariño que genera tu ausencia al mencionarte, querida María. La huella que dejaste por la vida, aún la percibimos al recordarte. Tu yerno Antonio, nietos Carolina, Christian y Gisella Di Nicolo.

FONTANALS, SERGIO ABEL Falleció en Neuquén el 26 de Julio del 2026 a la edad de 63 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 11hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PAINEPE, ZULEMA GLADIS Falleció en Neuquén el 26 de Julio del 2026 a la edad de 58 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 15hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PEDRERO, ALFREDO ANDRES Falleció en Gral. Roca a los 46 años. Su esposa: María Belén López, sus hijos, sus padres César Pedrero y Margarita Guzmán, sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11 hs. en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

STRUSKA VDA DE CHIAPPANO, ELENA JUDIT Falleció en Gral. Roca a los 97 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO