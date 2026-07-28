Una de las mayores mineras de cobre del mundo analiza inversiones en Mendoza

Durante la reunión se analizaron oportunidades de inversión, el potencial geológico de Mendoza y la posibilidad de avanzar en proyectos de cobre y otros minerales críticos. Foto gentileza.

El Gobernador Alfredo Cornejo recibió a ejecutivos de Teck Resources, compañía canadiense especializada en la producción de cobre, zinc y otros metales críticos para la transición energética. Del encuentro participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el gerente de Exploraciones de la empresa, Andrés Castillo; la responsable de Relaciones Gubernamentales, Giovanna Beratto, y los representantes legales Gastón Vargas y Jorge Vargas.

La visita de la empresa a Mendoza dio continuidad al trabajo que la Provincia viene desarrollando para posicionar a Mendoza como un destino confiable para las inversiones en minería sostenible, promoviendo proyectos alineados con estándares internacionales de desarrollo ambiental, social y de gobernanza.

Durante la reunión, los representantes de Teck Resources destacaron el potencial geológico que observan en Mendoza y manifestaron su interés en avanzar hacia inversiones de gran escala. En ese marco, se analizaron distintas áreas de interés para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros.

Los ejecutivos de la compañía también compartieron los resultados positivos de su experiencia en San Juan, donde la empresa lleva tres años desarrollando actividades, y expresaron su satisfacción con el trabajo realizado en esa provincia.

Por su parte, Latorre explicó los procesos y las instancias de aprobación que deben atravesar los proyectos mineros en Mendoza, incluida la intervención de la Legislatura, en el marco de la normativa vigente.

En marzo, durante la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, realizada en Toronto, la ministra mantuvo una reunión de trabajo con Sam Roffey, directora de Exploraciones para América de Teck Resources. En ese encuentro analizaron el potencial geológico de Mendoza, el escenario de inversiones y las perspectivas para el desarrollo de proyectos de cobre en la provincia.

La agenda continuó en abril, en el marco de la CESCO Week, realizada en Santiago de Chile, donde el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa, entre ellos Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración; Sam Roffey, directora de Exploración, y parte de su equipo técnico global.

En esa oportunidad, la empresa manifestó su interés en avanzar hacia proyectos concretos en la provincia, dando continuidad al vínculo institucional y técnico que se profundizó con la visita de sus representantes a Mendoza.

Trabajo en conjunto

Durante el encuentro también se abordaron oportunidades de trabajo conjunto en materia de infraestructura eléctrica y la importancia de fortalecer las conexiones entre Mendoza y el norte provincial, en el marco de una agenda de integración y desarrollo energético.

En ese contexto, el Gobernador puso en valor las conexiones con Chile y la agenda de integración regional, en línea con los temas analizados recientemente durante su reunión con el embajador de Chile en Argentina. Asimismo, se informó que los representantes de Teck Resources fueron invitados a participar de una nueva instancia de trabajo prevista para noviembre.

También se analizó el convenio bilateral de energía entre Argentina y Chile, un tema que forma parte de la agenda de trabajo, aunque su avance depende en buena medida de las definiciones y necesidades de las empresas involucradas.

Actualmente, Teck Resources concentra su actividad en la producción de cobre, zinc y otros metales críticos utilizados en la electrificación, las energías renovables, las redes de transmisión, los vehículos eléctricos y la infraestructura tecnológica. Luego de desprenderse de su negocio de carbón metalúrgico en 2024, orientó su estrategia al crecimiento en minerales esenciales para la transición energética.