Jubilaciones docentes en Río Negro: Anses observó liquidaciones, pide correcciones y se demoran los pagos

ANSES volvió a observar expedientes jubilatorios de docentes rionegrinos y mantiene paralizados medio centenar de trámites, retomando su cuestionamiento de las liquidaciones salariales que realiza Río Negro con montos no remunerativos.

Puntualmente, el organismo nacional apartó expedientes de docentes por “incumplimiento” del convenio de 2021, puntualizando que, en esa ocasión, la Provincia se comprometió a no abonar más “sumas salariales sin el correspondiente pago de las obligaciones de la seguridad social”, entendiendo que se pagaron aumentos con esas características.

El acuerdo de 2021 fue el resultado de la determinación de ANSES de postergar jubilaciones frente al alto porcentaje de sumas no remunerativas en las liquidaciones docentes. Unos 400 expedientes se acumularon en aquella ocasión, que concluyó con ese entendimiento y un esquema de regularización de pago por sumas no aportadas.

“Son unos 55 casos”, reconoció la semana pasada el gobernador Alberto Weretilneck en Bariloche, cuando representantes de la seccional de UnTER local plantearon su preocupación. Afirmó que la Provincia no encuentra “el motivo del incumplimiento”, pero aseguró estar «en el tema”.

Número actual 55 Expedientes observados por ANSES, indicó el gobernador, que dijo desconocer el “motivo” del incumpliento aludido por el organismo nacional.

En el Gobierno ratifican que existen contactos con ANSES para precisar “las observaciones”, ya que se entiende que se cumple. Se señaló, además, que los cuestionamientos se detectaron en la zona Andina, pero este punto fue desestimado desde UnTER, donde se afirmó conocer expedientes trabados de otras regiones también.

Puntualmente, en los expedientes observados, ANSES indica que se “observa incumplimiento” por parte de Río Negro en el convenio de “regularización de sumas no remunerativas”. Cita el párrafo donde se señala que la Provincia acepta “no abonar en lo sucesivo sumas salariales sin el correspondiente pago de las obligaciones de la seguridad social”, y referencia “sumas no remunerativas liquidadas con posterioridad” al convenio firmado.

Si persiste esta situación, los trámites suspendidos se acumularán. El agravante —explica el vocal gremial en el CPE, Mario Floriani— está en aquellos docentes que ya presentaron su renuncia definitiva y, entonces, sin el acceso a la jubilación, no tienen ingresos. Habló de demoras registradas entre siete y ocho meses.

Los docentes no pueden seguir siendo las víctimas de errores administrativos entre organismos del Estado” El legislador Luciano Delgado Sempé advirtió de la situación de los expedientes docentes.

La situación fue expuesta inicialmente por el legislador peronista Luciano Delgado Sempé, quien pidió la semana pasada la intervención del gobernador para destrabar esos trámites jubilatorios.

El parlamentario advertía que los atrasos están vinculados con la falta de rectificación por parte de la Provincia de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones presentadas ante ARCA. Esas correcciones —agregaba— resultan necesarias para que ANSES pueda reconocer correctamente los aportes realizados por los trabajadores y avanzar con la liquidación de los beneficios jubilatorios.

En su gacetilla, Delgado Sempé recordó que el convenio de 2021 determinó también acuerdos individuales para regularizar conceptos no remunerativos, que se incluyeron en los futuros retiros. Criticó ese mecanismo porque “los aportes se concentran en el tramo final de la vida laboral”.

Además, el legislador solicitó que se informe públicamente cuántos expedientes están trabados y cuál es el estado de las actuaciones.

“Los docentes no pueden seguir siendo las víctimas de errores administrativos entre organismos del Estado”, planteó Delgado Sempé.