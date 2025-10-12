Alicia Laurin, personalidad de la Geografía en Neuquén

NEUQUÉN

Es neuquina, hija de neuquinos. Alicia tiene una amplia trayectoria en la Investigación de la Geografía en ámbitos nacionales e internacionales. Conformó aquella cofradía de amigos que transitábamos y compartíamos salidas y encuentros en el Neuquén del siglo XX.

Nació en Plaza Huincul el 27 de febrero de 1951. Sus abuelos paternos fueron Belisario Laurin y Filomena Hernández. Sus abuelos maternos, Belarmino Quinteros e Ignacia Alfaro Rizo.

Su infancia fue un tránsito en distintos lugares de la Patagonia por el trabajo de su papá Gregorio Laurin; su infancia fue en el dique Ameghino y adolescencia en Comodoro Rivadavia. Tiene 6 hermanos Susana, Liliana, Nancy, Jorge, Marcelo y Cristian; su mamá se llama Aurora Quinteros y tiene 95 años y vive en Aluminé. Alicia cursó sus estudios primarios escuela pública del mencionado Dique; la escuela secundaria en María Auxiliadora Comodoro Rivadavia. Universitarios Unco. Doctorado en Universidad de Barcelona. Su trabajo como docente de Geografía lo realizó en la Universidad Nacional del Comahue.

Se casó con Héctor Hugo Decurgez en la ciudad de Neuquén. Tuvieron 3 hijos Miguel Ángel, María Josefina y Ramón Ignacio. Su hija nos relata: “Mamá y papá se conocieron meses antes que papá fuera preso político en la dictadura militar, donde estuvo 5 años y medio. Y ella se fue a vivir a Buenos Aires, militando en los derechos humanos”. Para poder homenajearla en su ámbito académico -al que tanto estudio y dedicación consagró– pedimos el testimonio de una de sus alumnas de la Universidad Nacional del Comahue y a la que Alicia le estaba dirigiendo su tesis de doctorado, Anabela Cádiz: “Quienes tuvimos la suerte de conocerla, sabemos de su generosidad, profesionalismo y compromiso por la enseñanza, la investigación, la geografía y la política.

Ella defendía la Universidad Pública porque fue un espacio que la cobijó al regreso de la democracia, y donde pudo desarrollar una línea de investigación que articulaba geografía política, procesos de integración regional y política subnacional. Durante su trayectoria académica en el Departamento de Geografía de la UNCo, estuvo a cargo del dictado de asignaturas como Geografía Urbana, Geografía Humana para Historia y los seminarios Medio Ambiente y Urbanización y Teoría del Estado. Ella era quien te acercaba a lecturas sobre Estado, geopolítica, crisis ambiental, planificación urbana.

Tuvo a su cargo la dirección de proyectos de investigación: Sistemas políticos subnacionales frente al proceso de integración Mercosur: El caso de las provincias de Neuquén y Río Negro (2004-2007); Política subnacional y Mercosur: la Patagonia frente al proceso de integración regional (2008-2011); Políticas de integración y territorio en la Patagonia: Derivas a escala local, subnacional, supranacional” (2012-2016), todos en la UNCo.

Fue la creadora y directora del Centro de Estudios de Integración Regional (CEIR), en la Facultad de Humanidades de la UNCo (2004); dirigió tesis de grado y posgrado; dictó cursos y seminarios de posgrado; participó en la reedición de la carrera Especialización en Municipios y Desarrollo Territorial (UNCo) (2009); participó activamente en la fundación de la Red de Integración Latinoamericana (REDILA) (2008), junto con la UNCuyo, la UNL y la Universidad del Salvador. Fue una gran formadora de recursos humanos, siempre dispuesta a ayudarte, a impulsarte, a animarte, fue directora de beca CONICET y de tesis de posgrado.

En cada cosa que a veces se me ocurría, ella me decía, “más vale poco y bien que mucho y más o menos”, es una frase que tengo grabada, porque da cuenta de su responsabilidad, no solo profesional sino también personal”. Hermosas y sentidas palabras escritas por su alumna y colega que muestran la personalidad de mi amiga Alicia. Honrándola a Alicia honramos a nuestra amada Universidad del Neuquén devenida en Universidad Nacional del Comahue; es claro ejemplo del alto nivel académico que profesa la institución.

Con Alicia nos unía la Universidad con carreras distintas, ella Geografía y la que suscribe Historia, pero ambas de la Facultad de Humanidades de la Unco, y también el afecto de la juventud; ella me presentó al que se convertiría en el padre de mis hijos. Y así, si bien tomamos rumbos diferentes en el desarrollo de nuestras profesiones, en cada reencuentro afloraban los mismos sentimientos de verdadera amistad. Hoy te homenajea tu familia, el Neuquén al que tanto estudio le dedicaste, tus alumnos, tus colegas y tu amiga y esposo. Siempre estarás en nuestros recuerdos.