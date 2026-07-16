Atentado que sigue impune

Pablo Pissk

DNI 8.362.085

NEUQUÉN

¿Qué significan las siglas de AMIA? Asociación Mutual Israelita Argentina. Y sus funciones son compatibles con cualquier sociedad de Socorros Mutuos, tales como la Española, la Italiana, la de la Armada y otras muchas que existen en la Argentina.

Entre las muchas cosas que hacía y sigue haciendo hoy, AMIA, es contribuir con asistencia alimentaria a gente necesitada, administrar una bolsa de trabajo para encontrar puestos a gente desocupada, dar capacitación a quienes buscan una mejor oportunidad laboral, capacitar acompañantes terapéuticos o de personas solas, para resolver las situaciones de ambos, administrar y mantener tres cementerios, dar apoyo educativo a las instituciones de todo el país que estén afiliadas , dar apoyo económico para que dichas instituciones mejoren su oferta a sus adherentes o concurrentes y así un amplio espectro de asistencia social, cultural y educativa. La actividad cultural también esta distribuida en muchas ciudades del país, con ciclos de cine, obras de teatro, conciertos corales y en su propia sede donde funciona un teatro con funciones periódicas.

¿Alguno podría imaginarse que algún grupo violento de oposición en la península ibérica, pondría una bomba en la sede de la Sociedad de Socorros Mutuos de Españoles en Argentina?

Algo, metafóricamente comparable, sucedió con el atentado del 18.07.1994, en la sede de la AMIA.

Allí perdieron la vida 85 personas en su gran mayoría argentinos, aunque hubo víctimas de transeúntes o trabajadores de otra entidad.