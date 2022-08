*por Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

De chico llamaron mi atención los procesos vitales, despertando mi interés en el funcionamiento de la maravillosa máquina biológica que es el organismo humano.Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que hay poderosos métodos naturales para restablecer la salud (los mismos incentivan al sistema homeostático, el que está formado por los sistemas; hormonal, nervioso autónomo y inmunologico). El sistema homeostático retoma el control del organismo restableciendo los parámetros normales de funcionamiento del mismo en la mayoría de los casos sin efectos adversos.

Me estoy refiriendo a la magnetoterapia. Los efectos de los imanes sobre el organismo se conocen desde los albores de la humanidad, ya las civilizaciones más remotas como la china, egipcia, hindú etc. utilizaban los imanes con fines curativos. Ahora sabemos que los mismos (imanes) ionizan en las células a los átomos de; sodio, potasio, calcio, bicarbonato etc. Estos iones de distinta polaridad cargan las pequeñas baterías de las células, las mismas tienen un potencial de 0,060 a 0,090 de Volt (60 a 90 milésimas de volt) para que dichas células cumplan sus funciones fisiológicas restableciendo de esta manera la salud del cuerpo afectado. Si dicho potencial en la célula es menor de aprox. 0,050V la célula enferma y si el mismo llega a aprox. 0.030V la célula muere.

Los casos tratados con imanes (N de la R: menciona cuatro; el de su padre y conocidos) son una pequeña muestra.El método se puede aplicar a casi cualquier tipo de enfermedad.