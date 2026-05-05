Río Negro licita la terminación del Polideportivo de Barda del Medio, una obra esperada por la comunidad

El Gobierno de Río Negro avanza con un paso clave para una de las obras más esperadas en Barda del Medio como lo es la finalización de su polideportivo. Se trata de una construcción que comenzó en 2023 y apunta a convertirse en un espacio central para la actividad deportiva y social de la localidad.

El llamado a licitación se llevará adelante el próximo 20 de mayo, cuenta con un presupuesto oficial de $1.637 millones y un plazo de ejecución de 270 días de corridos desde el inicio de los trabajos.

El proyecto busca completar un edificio que ya cuenta con una primera etapa finalizada, en la que se invirtieron más de $1.321 millones y ya se concluyó con la estructura principal del gimnasio (hormigón armado, mampostería interior y exterior con revoques gruesos, contrapisos y veredas perimetrales).

La intervención contempla la finalización de una superficie total de 1.755 m², ubicada en el predio de las calles Ingeniero Decio Severini y Río Limay. En esta nueva etapa se ejecutarán instalaciones y obras exteriores necesarias para poner en funcionamiento el lugar.

El polideportivo estará organizado en torno a un gimnasio central y contará con otros sectores como cocina, despensa, sanitarios públicos, vestuarios para jugadores y árbitros, sala médica y depósitos. Además, se prevé la construcción de tribunas en una segunda planta para el público.

En el exterior, el proyecto incluye accesos vehiculares, estacionamiento, veredas, forestación y equipamiento urbano.

Desde el Gobierno provincial destacan que se trata de una obra importante donde chicos, jóvenes y adultos puedan desarrollar actividades deportivas y recreativas sin necesidad de trasladarse a otras localidades.