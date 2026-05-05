Vecinos de Stefenelli denuncian una serie de hechos de inseguridad en las últimas semanas

Vecinos de la zona sureste de Roca expresaron su preocupación tras una seguidilla de hechos delictivos ocurridos en un mismo día. El hecho ocurrió en el mismo lugar en el que hace días atrás tres hombres robaron una vivienda en Roca y protagonizaron una violenta fuga, antes de ser detenidos por los efectivos policiales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, una de las vecinas de barrio Stefenelli, quien prefirió mantener en reserva su identidad, relató que en un lapso de 10 horas se registraron al menos cuatro episodios de inseguridad. «El día 9 de abril, en el transcurso de aproximadamente 10 horas, sucedieron cuatro episodios, dos por la mañana y dos por la noche, de intrusiones y de robos«. Según detalló, los incidentes ocurrieron «a un par de cuadras de la avenida Vintter«.

Entre los acontecimientos denunciados, mencionó que hubo «robo de una bicicleta, intento de ingreso a una vivienda» y también el ingreso a un vehículo, del cual «robaron la documentación y un buzo y se dieron a la fuga».

Si bien desde principios de abril los hechos son sistemáticos, el problema comenzó hace años. Frente esta situación, los vecinos realizaron presentaciones formales ante la comisaría 67 de Stefenelli y la Regional Segunda para exigir mayor seguridad. «Solicitamos lógicamente el refuerzo de la seguridad y el patrullaje de la zona», explicó.

Por su parte, el comisario inspector José Eliseo González, de la Unidad Regional Segunda, confirmó que hubo detenidos y aseguró que la dotación de Stefenelli es la misma que la del resto de las comisarías. «Se ha dotado de patrulleros y efectivos, y se va a ir incrementando a medida que haya más egresos y vehículos», explicó

El jefe policial indicó además que se viene trabajando con refuerzos y patrullajes en distintos puntos de Roca, en coordinación con los vecinos. En ese sentido, mencionó que se intensificaron recorridos en sectores específicos y en determinados horarios, en función de la incidencia delictiva. No obstante, consideró que la situación “no es alarmante” en términos estadísticos, aunque reconoció el impacto que cada hecho tiene en las víctimas.

Según detalló, se implementan recorridos en calles como Perales, Austria y Portugal, con participación de personal de la unidad 67, refuerzos de la Brigada Motorizada de Apoyo y agentes recientemente egresados.

En paralelo, la vecina advirtió que, de acuerdo a lo que circula entre residentes, los presuntos autores serían conocidos en el barrio y estarían vinculados tanto «al robo como al narcomenudeo».

Frente a esta situación, los vecinos comenzaron a organizarse por su cuenta. «Estamos como vecinos uniéndonos en seguridad, con cámaras y sistemas de alarmas vecinales para complementar la tarea policial«, además de la comunicación constante por grupos de WhatsApp, explicó. Sin embargo, remarcó que «esto no es suficiente».

El testimonio de la vecina menciona que, a diferencia de antes, los hechos no tienen un horario definido. «Antes era de noche o de madrugada ahora no tiene un horario especial. El primer episodio fue alrededor de las 7 u 8 de la mañana, otro en la tarde y los otros dos en la noche«, refirió.

Además, destacó: «por lo pronto es dentro del mismo barrio, en un mismo cuadrante de entre cuatro y seis manzana».

Finalmente, insistió en la necesidad de mayor inversión en seguridad. Indicó que, según les transmitieron en reuniones, el área tiene un radio amplio y los recursos no siempre alcanzan, una situación que -remarcó- requiere respuestas de las autoridades.

Antecedentes de robos en Stefenelli: fuga y persecución policial

La denuncia de los vecinos ocurre luego del mediático intento de robo ocurrido en el barrio Stefenelli. Este caso dejó como saldo a dos hombres detenidos, entre ellos un prófugo de la Justicia federal, luego de una persecución que se extendió por la zona de chacras y que incluyó disparos, choques contra móviles policiales y el secuestro de un arma de fuego.

Después de la persecución policial, se confirmó que uno de los dos hombres detenidos era un prófugo de la Justicia federal. Se trata de Carlos Alberto Bustamante, alias «Chupilca», quien había sido condenado a 35 años de prisión y no había regresado de una salida transitoria.

El momento decisivo ocurrió cuando dos mujeres policías de la Comisaría 48 colocaron una camioneta oficial para impedir el paso. El auto de los prófugos impactó de frente contra el vehículo policial y los sospechosos intentaron continuar a pie entre las chacras.

Uno de los hombres, de 38 años, fue reducido en el lugar. El segundo, de 21, fue localizado a pocos metros. Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros.

Las dos uniformadas que participaron del bloqueo fueron trasladadas al hospital por lesiones producto del choque, aunque quedaron fuera de peligro. Bustamante tenía pedido de captura vigente luego de haber violado el control electrónico que portaba.