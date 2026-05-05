Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta este martes 5 de mayo: los tramos complicados por lluvia y viento zonda
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas que alcanzarán distintos sectores de Neuquén y Río Negro. Mirá el detalles de las rutas en las que se recomienda circular con precaución.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por intensas lluvias y viento Zonda que afectarán a Neuquén y Río Negro. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por la acumulación de agua y también por la poca visibilidad producto del viento.
Las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro: las horas más complicadas
Según el anuncio del SMN, por la lluvia se prevé dos alertas de nivel naranja y amarilla. Por el primer nivel se pronostican lluvias fuertes y persistentes, también «se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual».
En cuanto al nivel amarillo, se precisó que el «área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve».
El organismo nacional detalló que las regiones bajo alerta por lluvia son:
- En Neuquén: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos
- En la provincia de Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó
En cuanto a la franja horaria más complicada será la tarde y noche.
Por viento Zonda hay una alerta amarilla, se prevén velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. «Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja», aclaró el organismo.
El temporal afectará principalmente las siguientes zonas de Neuquén: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas
Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta
Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, los caminos donde se recomienda circular con precaución por ser los más transitados, son los siguientes:
- Ruta 40: en naranja el tramo sur que conecta Villa La Angostura con el empalme de la RN 237. En amarillo, desde Junín de los Andes y San Martín de los Andes hacia el norte (Zapala y Chos Malal). Se reportan sectores con nieve, hielo y bancos de niebla.
- Ruta 231: Camino hacia el Paso Internacional Cardenal Samoré, el cual requiere extrema precaución por calzada húmeda y posible formación de hielo.
- Ruta Nacional 242: Camino al Paso Pino Hachado, transitable con precaución por sectores con hielo y viento.
- Ruta Provincial 43: Acceso a Andacollo y Las Ovejas, con sectores con derrumbes y animales sueltos.
Ruta Nacional 40: Tramo Bariloche – El Bolsón, afectada por la inestabilidad climática.
- Ruta Nacional 23: Tramo Bariloche – Pilcaniyeu (hacia la Línea Sur), transitable con precaución.
- Ruta Provincial 6: Tramo El Bolsón – Ñorquinco – Mamuel Choique
- Ruta Provincial 8: Zona de El Cuy – Los Menucos
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