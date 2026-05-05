Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta este martes 5 de mayo: los tramos complicados por lluvia y viento zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por intensas lluvias y viento Zonda que afectarán a Neuquén y Río Negro. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por la acumulación de agua y también por la poca visibilidad producto del viento.

Las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro: las horas más complicadas

Según el anuncio del SMN, por la lluvia se prevé dos alertas de nivel naranja y amarilla. Por el primer nivel se pronostican lluvias fuertes y persistentes, también «se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual».

En cuanto al nivel amarillo, se precisó que el «área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve».

El organismo nacional detalló que las regiones bajo alerta por lluvia son:

En Neuquén : Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos

: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos En la provincia de Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó

En cuanto a la franja horaria más complicada será la tarde y noche.

Por viento Zonda hay una alerta amarilla, se prevén velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. «Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja», aclaró el organismo.

El temporal afectará principalmente las siguientes zonas de Neuquén: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas

Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, los caminos donde se recomienda circular con precaución por ser los más transitados, son los siguientes: