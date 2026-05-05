AUH en mayo 2026: ¿quiénes están en riesgo de perder la asignación de ANSES?

En el marco del esquema de actualizaciones mensuales por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en mayo 2026 un incremento del 3,38% en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sin embargo, más allá del ajuste en los montos, ANSES activó cruces de datos con AFIP y el Ministerio de Capital Humano para verificar la continuidad de los requisitos de acceso. Estos operativos de control buscan garantizar que la prestación llegue efectivamente a los sectores en situación de vulnerabilidad, lo que puede derivar en la suspensión preventiva o baja definitiva de aquellos titulares que ya no cumplen con el perfil sociolaboral requerido.

ANSES: motivos de baja en la AUH y el impacto del Salario Mínimo en mayo 2026

Uno de los filtros más determinantes para la permanencia en el programa es el nivel de ingresos del grupo familiar. Según la normativa vigente de ANSES, los ingresos declarados por los progenitores no deben superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual se ubica en $363.000 para mayo 2026.

Superar este umbral implica una exclusión automática de la AUH, dado que se considera que el hogar ha superado la línea de indigencia o vulnerabilidad extrema que justifica el subsidio.

Además de la cuestión económica, existen otros factores críticos que los beneficiarios deben monitorear para no perder el cobro:

Empleo registrado : la obtención de un trabajo en «blanco» (relación de dependencia) o la inscripción en el Monotributo convencional genera el traspaso automático al sistema SUAF.

: la obtención de un trabajo en «blanco» (relación de dependencia) o la inscripción en el Monotributo convencional genera el traspaso automático al sistema SUAF. Mayoría de edad : el beneficio caduca al mes siguiente de que el hijo cumple 18 años, a excepción de casos con discapacidad que posean el CUD vigente.

: el beneficio caduca al mes siguiente de que el hijo cumple 18 años, a excepción de casos con discapacidad que posean el CUD vigente. Residencia: permanecer fuera del país por un período mayor a 90 días corridos es causa de suspensión inmediata.

Libreta AUH y controles de salud: condiciones para seguir cobrando en ANSES

La continuidad del pago mensual no depende exclusivamente de la situación financiera, sino también del cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación. ANSES recuerda que la Libreta AUH es el documento central para acreditar que los menores a cargo asisten a la escuela y cuentan con el calendario de vacunación completo. El incumplimiento en la carga de este formulario es una de las causas más frecuentes de bloqueo de haberes.

Para evitar sorpresas en el calendario de pagos de mayo 2026, los titulares deben verificar su situación en la plataforma Mi ANSES. Es importante señalar que, desde abril, se habilitó la carga de la libreta correspondiente al periodo 2026, mientras que aquellos que no presentaron la documentación del ciclo 2025 antes del 31 de marzo ya podrían visualizar suspensiones o la pérdida definitiva del 20% retenido el año anterior.

AUH: cómo reactivar el beneficio y gestionar reclamos en ANSES

Si un beneficiario detecta que no recibió el depósito de la AUH en mayo 2026, el primer paso es consultar el motivo específico de la suspensión a través de los canales oficiales. En muchos casos, las bajas se producen por inconsistencias en los vínculos familiares o falta de actualización de datos personales (como cambios de domicilio o estado civil).

Para regularizar la situación, el organismo permite: